Обдаровані діти отримали змогу зіграти на роялі Чайковського

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
18:06 • 5734 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
17:02 • 19300 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
15:51 • 31800 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

13:43 • 48760 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 66002 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 75655 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 147715 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 93891 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 70515 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 313105 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
0.7м/с
52%
Популярнi новини

Не дайте хакерам другий шанс: фахівці пояснили, чому кіберзлочинці повертаються до зламаних мереж

11 квітня, 09:37 • 55231 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

11 квітня, 09:39 • 70886 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

11 квітня, 10:29 • 43732 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

13:19 • 18704 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 29795 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 147742 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 313124 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 247804 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 359844 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 372127 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

18:06 • 5758 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

16:33 • 10031 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

15:50 • 12381 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

14:12 • 15890 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 30355 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

Обдаровані діти отримали змогу зіграти на роялі Чайковського

Київ • УНН

 • 11214 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Обдаровані діти мали змогу зіграти на роялі композитора Петра Чайковського під час музичного фестивалю Kamianka Music Fest у місті Кам'янка Черкаській області, в якому часто гостював і творив відомий композитор. Фестиваль у Кам'янці відбувся уже вдруге, передає кореспондент УНН.

Обдаровані діти отримали змогу зіграти на роялі Чайковського

З маленької сцени просто неба виступили 16 талановитих піаністів і скрипалів з різних міст України – від найменших до досвідчених, цілком сформованих зірок сцени, які в свої 15-17 років вже підкорили не одну сцену в країні та за її межами. Серед таких зірок – Анастасія Притульска зі Звенигородки, Ніка Брагіна з Білої Церкви, Мар'яна Левтерова з Мангуша Донецької області, Аня Небаба з Донецька і Антон Бондаренко із Запоріжжя. Та були серед учасників програми й зовсім юні учні 1-2 класів музичних шкіл, які вже є лауреатами різноманітних конкурсів.

Серед учасників програми була також група обдарованих дітей з числа переселенців – вони зіграли твори Чайковського, а потім, серед інших, взяли участь у майстер-класі соліста гурту Falk Bonitz trio Фалька Бонітца, який спеціально прибув до Кам'янки на запрошення організаторів, щоб виступити на фестивалі, а також навчити дітей основах імпровізації й створення музики. Цей майстер-клас відбувався саме в Зеленому будиночку – музеї Пушкіна і Чайковського у Кам'янці, за роялем, на якому грав композитор.

Маленьке містечко Кам'янка було обрано місцем для проведення фестивалю невипадково, оскільки з ним тісно пов’язана творчість відомого композитора Чайковського. Саме цей край надихнув його на створення опер "Євгеній Онєгін", "Мазепа", "Орлеанська діва", балетів "Лебедине озеро", "Спляча красуня", фортепіанних циклів "Дитячий альбом", "Пори року" та багато інших – загалом понад 30 творів він написав або почав писати під час своїх візитів до Кам'янки. Сюди він приїжджав з Москви або Санкт-Петербурга упродовж 28 років, з 1865-го по 1893 рік, до своєї улюбленої сестри Олександри. Саме тут, за його словами, він жив, працював, відпочивав, "оновлювався душею, розумом і серцем".

У місцевому музеї із радістю розкажуть, що свого часу приїжджали сюди відомі музиканти Ван Кліберн, Володимир Крайнєв, Джон Огдон. Ще в 70-х роках минулого століття у Кам'янці проводився всесоюзний конкурс музикантів "Золота осінь". Останні 16 років у місті проходить унікальний конкурс для обдарованих дітей з сільських і районних музичних шкіл. Зусиллями багатьох благодійних організацій, меценатів, місцевих бізнесменів і влади подій, присвячених творчості Чайковського, у Кам'янці стало більше. Так, Kamianka Music Fest проходить уже вдруге на початку червня, залучаючи в місто разом з юними музикантами і відомих зірок.

Цьогоріч хедлайнером класичної частини фестивалю буде відомий український колектив – Національний ансамбль солістів "Київська камерата" і його солістка, народна артистка України Богдана Півненко. Традиційно завершує фестиваль джазова "сторінка" JAZZ COSMIC NIGHT. Торік її розгорнула група із загадковою назвою ATMAWINDS, а цього року участь у фестивалі взяв відомий джазовий колектив з Німеччини Falk Bonitz trio (Тріо Фалька Бонітца).

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Культура
Brent
$64.90
Bitcoin
$83,900.30
S&P 500
$5,364.39
Tesla
$249.81
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,252.05
Ethereum
$1,577.60