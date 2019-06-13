Обдаровані діти отримали змогу зіграти на роялі Чайковського

З маленької сцени просто неба виступили 16 талановитих піаністів і скрипалів з різних міст України – від найменших до досвідчених, цілком сформованих зірок сцени, які в свої 15-17 років вже підкорили не одну сцену в країні та за її межами. Серед таких зірок – Анастасія Притульска зі Звенигородки, Ніка Брагіна з Білої Церкви, Мар'яна Левтерова з Мангуша Донецької області, Аня Небаба з Донецька і Антон Бондаренко із Запоріжжя. Та були серед учасників програми й зовсім юні учні 1-2 класів музичних шкіл, які вже є лауреатами різноманітних конкурсів.

Серед учасників програми була також група обдарованих дітей з числа переселенців – вони зіграли твори Чайковського, а потім, серед інших, взяли участь у майстер-класі соліста гурту Falk Bonitz trio Фалька Бонітца, який спеціально прибув до Кам'янки на запрошення організаторів, щоб виступити на фестивалі, а також навчити дітей основах імпровізації й створення музики. Цей майстер-клас відбувався саме в Зеленому будиночку – музеї Пушкіна і Чайковського у Кам'янці, за роялем, на якому грав композитор.

Маленьке містечко Кам'янка було обрано місцем для проведення фестивалю невипадково, оскільки з ним тісно пов’язана творчість відомого композитора Чайковського. Саме цей край надихнув його на створення опер "Євгеній Онєгін", "Мазепа", "Орлеанська діва", балетів "Лебедине озеро", "Спляча красуня", фортепіанних циклів "Дитячий альбом", "Пори року" та багато інших – загалом понад 30 творів він написав або почав писати під час своїх візитів до Кам'янки. Сюди він приїжджав з Москви або Санкт-Петербурга упродовж 28 років, з 1865-го по 1893 рік, до своєї улюбленої сестри Олександри. Саме тут, за його словами, він жив, працював, відпочивав, "оновлювався душею, розумом і серцем".

У місцевому музеї із радістю розкажуть, що свого часу приїжджали сюди відомі музиканти Ван Кліберн, Володимир Крайнєв, Джон Огдон. Ще в 70-х роках минулого століття у Кам'янці проводився всесоюзний конкурс музикантів "Золота осінь". Останні 16 років у місті проходить унікальний конкурс для обдарованих дітей з сільських і районних музичних шкіл. Зусиллями багатьох благодійних організацій, меценатів, місцевих бізнесменів і влади подій, присвячених творчості Чайковського, у Кам'янці стало більше. Так, Kamianka Music Fest проходить уже вдруге на початку червня, залучаючи в місто разом з юними музикантами і відомих зірок.

Цьогоріч хедлайнером класичної частини фестивалю буде відомий український колектив – Національний ансамбль солістів "Київська камерата" і його солістка, народна артистка України Богдана Півненко. Традиційно завершує фестиваль джазова "сторінка" JAZZ COSMIC NIGHT. Торік її розгорнула група із загадковою назвою ATMAWINDS, а цього року участь у фестивалі взяв відомий джазовий колектив з Німеччини Falk Bonitz trio (Тріо Фалька Бонітца).