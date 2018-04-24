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ОАЭ дадут более 50 млн долл. на восстановление культурного наследия Мосула

Киев • УНН

 • 11017 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Объединенные Арабские Эмираты, ЮНЕСКО и Ирак заключили соглашение, согласно которому ОАЭ предоставят 50,4 млн долларов США на поддержку восстановления культурного наследия Мосула. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЮНЕСКО.

ОАЭ дадут более 50 млн долл. на восстановление культурного наследия Мосула

Проект при поддержке ОАЭ касается восстановления и реконструкции исторических памятников Мосула, в частности символической мечети Ан-Нури и знаменитого 45-метрового наклонного минарета аль-Хадба, построенного более 840 лет назад.

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Первый год проекта будет посвящен документированию и очистке территории объекта, а также составлению планов его реконструкции. Следующие четыре года будут сосредоточены на восстановлении и исторически достоверной реконструкции наклонного минарета, мечети ан-Нури и соседних зданий. Исторические сады города и другие открытые пространства и инфраструктура также являются частью плана, который предусматривает строительство на территории объекта мемориального комплекса и музея.

Напомним, на заседании всемирной коалиции по борьбе с “Исламским государством” 14 февраля в Кувейте государствами-участниками было принято обязательство выделить на восстановление Ирака около 30 млрд долларов в виде кредитов и инвестиций.

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