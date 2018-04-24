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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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ОАЕ дадуть понад 50 млн дол. на відновлення культурної спадщини Мосула

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Об'єднані Арабські Емірати, ЮНЕСКО та Ірак уклали угоду, згідно з яким ОАЕ нададуть 50,4 млн доларів США на підтримку відновлення культурної спадщини Мосула. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ЮНЕСКО.

ОАЕ дадуть понад 50 млн дол. на відновлення культурної спадщини Мосула

Проект за підтримки ОАЕ стосується відновлення та реконструкції історичних пам'яток Мосула, зокрема символічної мечеті Ан-Нурі і знаменитого 45-метрового похилого мінарету аль-Хадба, побудованого понад 840 років тому.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бойовики ІГ підірвали соборну мечеть Ан-Нурі в Мосулі

Перший рік проекту буде присвячений документуванню та очищенню території об'єкта, а також складання планів його реконструкції. Наступні чотири роки будуть зосереджені на відновленні і історично достовірній реконструкції похилого мінарету, мечеті ан-Нурі і сусідніх будівель. Історичні сади міста та інші відкриті простори і інфраструктура також є частиною плану, який передбачає будівництво на території об'єкта меморіального комплексу і музею.

Нагадаємо, на засіданні всесвітньої коаліції по боротьбі з "Ісламською державою" 14 лютого в Кувейті державами-учасниками було прийнято зобов'язання виділити на відбудову Іраку близько 30 млрд доларів у вигляді кредитів і інвестицій.

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