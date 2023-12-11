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ОАЭ поддерживают сокращение ископаемого топлива, но дискуссия нефтегазодобывающих и развитых государств на COP28 не завершается

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 15:23  •  19551 просмотра

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ОАЭ, которые являются лидером COP28, поддерживают нулевые выбросы к 2050 году, но сталкиваются с различными взглядами среди производителей нефти и развитых стран, что затрудняет достижение консенсуса по сокращению использования ископаемого топлива.

Объединенные Арабские Эмираты, которые председательствуют на климатических переговорах COP28 в этом году, заявляют о поддержке цели нулевого уровня выбросов к 2050 году, - для этого необходимо сократить потребление и производство ископаемого топлива. Впрочем позиции развитых и нефтегазодобывающих стран, которые принимающих участие в климатическом саммите существенно различаются. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Bloomberg и Focus.

Детали

ОАЭ поддержали проект плана, согласно которому должны быть приняты меры, которые повлияют на прогнозы  глобальной температуры. Прежде всего речь идет о о "справедливом" и "упорядоченном" сокращении использования ископаемых видов топлива. В тексте плана, как указывает Bloomberg, также говорится о "быстром" отказе от угля с ограничениями на новое производство электроэнергии.

Султан Аль Джабер, президент COP28, которого обвинили в конфликте интересов, поскольку он также является руководителем Abu Dhai National Oil Co., в прошлые сутки заявил, что работает над включением в окончательный текст новаторских формулировок об ископаемых видах топлива.

Нам нужно найти консенсус и общий язык относительно ископаемого топлива

- сказал Аль Джабер.

Но указанный план становится "нарезным" вопросом саммита COP28, который состоится в Дубае, поскольку некоторые производители нефти, включая Саудовскую Аравию, оказывают ожесточенное сопротивление шагам, направленным на то, чтобы положить конец использованию источников энергии, которые загрязняющих окружающую среду.

Кроме того, ЕС, США и малые островные государства ранее были среди тех, кто настаивал на поэтапном отказе от ископаемого топлива, хотя и с различными разногласиями по таким вопросам, как роль, которую должно играть улавливание и хранение углерода.

Другие страны, такие как как Бразилия поддерживают идею, что развитые страны должны первыми начать отказ от ископаемого топлива.

Дополнение

В воскресенье министр климата Вануату Ральф Регенвану выразил обеспокоенность тем, что некоторые страны все еще еще пытаются помешать достижению консенсуса по постепенному отказу от ископаемого топлива на климатическом саммите COP 28. В то же время, по его словам, некоторые страны пытаются помешать консенсусу.

Как отмечает немецкий общественно-политический журнал Focus, всемирная климатическая конференция, в которой принимают участие 197 стран, продемонстрировала возможность приходить к согласию, - движущими силами являются прежде всего Коалиция высоких амбиций, группа AILAC, ассоциация стран Латинской Америки и островных государств, наиболее пострадавших от глобального потепления.

Представители разных стран, среди которых Колумбия, Испания и Германия призвали Саудовскую Аравию "позволить себе трансформировать и реструктуризировать свою энергетическую систему".

Вместе с тем, вопрос договоренности о четком поэтапном отказе от ископаемого топлива, за 24 часа до завершения саммита остается открытым.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что участники климатического саммита спорят о возможном соглашении о постепенном отказе от ископаемого топлива. На фоне этой ситуации исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймон Стил призвал прекратить тактику блокирования соглашения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Саудовская Аравия вместе с рядом стран ОПЕК сопротивляется на пути к амбициозным резолюциям на COP28

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Политика
ОАЕ підтримують скорочення викопного палива, але дискусія нафтогазодобувних та розвинених держав на COP28 не завершується
UAE supports fossil fuel cuts, but discussion between oil and gas producers and developed countries at COP28 is not over
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ОАЭ поддерживают сокращение ископаемого топлива, но дискуссия нефтегазодобывающих и развитых государств на COP28 не завершается

ОАЭ, которые являются лидером COP28, поддерживают нулевые выбросы к 2050 году, но сталкиваются с различными взглядами среди производителей нефти и развитых стран, что затрудняет достижение консенсуса по сокращению использования ископаемого топлива.

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