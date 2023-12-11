ОАЭ поддерживают сокращение ископаемого топлива, но дискуссия нефтегазодобывающих и развитых государств на COP28 не завершается
Киев • УНН
ОАЭ, которые являются лидером COP28, поддерживают нулевые выбросы к 2050 году, но сталкиваются с различными взглядами среди производителей нефти и развитых стран, что затрудняет достижение консенсуса по сокращению использования ископаемого топлива.
Объединенные Арабские Эмираты, которые председательствуют на климатических переговорах COP28 в этом году, заявляют о поддержке цели нулевого уровня выбросов к 2050 году, - для этого необходимо сократить потребление и производство ископаемого топлива. Впрочем позиции развитых и нефтегазодобывающих стран, которые принимающих участие в климатическом саммите существенно различаются. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Bloomberg и Focus.
Детали
ОАЭ поддержали проект плана, согласно которому должны быть приняты меры, которые повлияют на прогнозы глобальной температуры. Прежде всего речь идет о о "справедливом" и "упорядоченном" сокращении использования ископаемых видов топлива. В тексте плана, как указывает Bloomberg, также говорится о "быстром" отказе от угля с ограничениями на новое производство электроэнергии.
Султан Аль Джабер, президент COP28, которого обвинили в конфликте интересов, поскольку он также является руководителем Abu Dhai National Oil Co., в прошлые сутки заявил, что работает над включением в окончательный текст новаторских формулировок об ископаемых видах топлива.
Нам нужно найти консенсус и общий язык относительно ископаемого топлива
Но указанный план становится "нарезным" вопросом саммита COP28, который состоится в Дубае, поскольку некоторые производители нефти, включая Саудовскую Аравию, оказывают ожесточенное сопротивление шагам, направленным на то, чтобы положить конец использованию источников энергии, которые загрязняющих окружающую среду.
Кроме того, ЕС, США и малые островные государства ранее были среди тех, кто настаивал на поэтапном отказе от ископаемого топлива, хотя и с различными разногласиями по таким вопросам, как роль, которую должно играть улавливание и хранение углерода.
Другие страны, такие как как Бразилия поддерживают идею, что развитые страны должны первыми начать отказ от ископаемого топлива.
Дополнение
В воскресенье министр климата Вануату Ральф Регенвану выразил обеспокоенность тем, что некоторые страны все еще еще пытаются помешать достижению консенсуса по постепенному отказу от ископаемого топлива на климатическом саммите COP 28. В то же время, по его словам, некоторые страны пытаются помешать консенсусу.
Как отмечает немецкий общественно-политический журнал Focus, всемирная климатическая конференция, в которой принимают участие 197 стран, продемонстрировала возможность приходить к согласию, - движущими силами являются прежде всего Коалиция высоких амбиций, группа AILAC, ассоциация стран Латинской Америки и островных государств, наиболее пострадавших от глобального потепления.
Представители разных стран, среди которых Колумбия, Испания и Германия призвали Саудовскую Аравию "позволить себе трансформировать и реструктуризировать свою энергетическую систему".
Вместе с тем, вопрос договоренности о четком поэтапном отказе от ископаемого топлива, за 24 часа до завершения саммита остается открытым.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что участники климатического саммита спорят о возможном соглашении о постепенном отказе от ископаемого топлива. На фоне этой ситуации исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймон Стил призвал прекратить тактику блокирования соглашения.
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ОАЭ поддерживают сокращение ископаемого топлива, но дискуссия нефтегазодобывающих и развитых государств на COP28 не завершается
ОАЭ, которые являются лидером COP28, поддерживают нулевые выбросы к 2050 году, но сталкиваются с различными взглядами среди производителей нефти и развитых стран, что затрудняет достижение консенсуса по сокращению использования ископаемого топлива.
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