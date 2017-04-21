О.Верняев стал чемпионом Европы по спортивной гимнастике

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 27263 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 91911 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 147203 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113051 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114320 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111177 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103275 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106715 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103304 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151392 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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О.Верняев стал чемпионом Европы по спортивной гимнастике

О.Верняев стал чемпионом Европы по спортивной гимнастике

Киев  •  УНН

 • 16730 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Румынии, в городе Клуж, в рамках чемпионата Европы по спортивной гимнастике Олимпийский чемпион Олег Верняев завоевал звание победителя турнира в многоборье, сообщает УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

Украинский спортсмен опередил соперников с суммой баллов 85,866.

Отмечается, что О.Верняев также отобрался в финалы соревнований отдельных видов — брусья, опорный прыжок, конь и вольные упражнения.

Добавим, что коллега О.Верняева по сборной Олег Радивилов выступит в финалах соревнований на кольцах и в опорном прыжке.

Украинские Национальные Новости

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