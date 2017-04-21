О.Верняев стал чемпионом Европы по спортивной гимнастике

Украинский спортсмен опередил соперников с суммой баллов 85,866.

Отмечается, что О.Верняев также отобрался в финалы соревнований отдельных видов — брусья, опорный прыжок, конь и вольные упражнения.

Добавим, что коллега О.Верняева по сборной Олег Радивилов выступит в финалах соревнований на кольцах и в опорном прыжке.