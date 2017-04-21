О.Верняев стал чемпионом Европы по спортивной гимнастике
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Румынии, в городе Клуж, в рамках чемпионата Европы по спортивной гимнастике Олимпийский чемпион Олег Верняев завоевал звание победителя турнира в многоборье, сообщает УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
Украинский спортсмен опередил соперников с суммой баллов 85,866.
Отмечается, что О.Верняев также отобрался в финалы соревнований отдельных видов — брусья, опорный прыжок, конь и вольные упражнения.
Добавим, что коллега О.Верняева по сборной Олег Радивилов выступит в финалах соревнований на кольцах и в опорном прыжке.