О.Верняєв став чемпіоном Європи зі спортивної гімнастики
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. У Румунії, у місті Клуж, в рамках чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики Олімпійський чемпіон Олег Верняєв виборов звання переможця турніру у багатоборстві, повідомляє УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
Український спортсмен випередив суперників із сумою балів 85,866.
Зазначається, що О.Верняєв також відібрався у фінали змагань окремих видів — бруси, опорний стрибок, кінь і вільні вправи.
Додамо, що колега О.Верняєва по збірній Олег Радівілов виступить у фіналах змагань на кільцях та в опорному стрибку.