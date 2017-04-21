О.Верняєв став чемпіоном Європи зі спортивної гімнастики

Український спортсмен випередив суперників із сумою балів 85,866.

Зазначається, що О.Верняєв також відібрався у фінали змагань окремих видів — бруси, опорний стрибок, кінь і вільні вправи.

Додамо, що колега О.Верняєва по збірній Олег Радівілов виступить у фіналах змагань на кільцях та в опорному стрибку.