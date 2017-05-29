О.Усик сделал окончательное заявление о возможной смене гражданства

"Именно ко мне лично никто не подходил, гражданство РФ не предлагали. Как я на это смотрю? Зачем мне куда-то переезжать, если я давно уже представляю Украину, и у меня не было никаких планов менять страну. Так что все - вопрос этот закрыт", - отметил О.Усик.

Отметим, что в своем предыдущем поединке в апреля в Оксон-Хилле (США) украинец по очкам одолел американца Майкла Хантера.

Напомним, что ранее О.Усик выразил готовность провести бой с Энтони Джошуа через три года.