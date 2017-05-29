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О.Усик зробив остаточну заяву щодо можливої зміни громадянства

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Український чемпіон WBO у важкій вазі Олександр Усик розповів, що не збирається змінювати громадянство і брати паспорт РФ, повідомляє УНН з посиланням на передачу "Політика чемпіонів".

О.Усик зробив остаточну заяву щодо можливої зміни громадянства

"Конкретно до мене особисто ніхто не підходив, громадянство РФ не пропонували. Як я на це дивлюся? Навіщо мені кудись переїжджати, якщо я давно вже представляю Україну, і у мене не було жодних планів міняти країну. Так що все - питання це закрите", - наголосив О.Усик.

Відзначимо, що у своєму попередньому поєдинку у квітня в Оксон-Гіллі (США) українець за очками здолав американця Майкла Хантера.

Нагадаємо, що раніше О.Усик виразив готовність провести бій з Ентоні Джошуа через три роки.

Українські Національні Новини

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