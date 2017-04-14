А.Турчинов: прозвище "кровавый пастор" лучше, чем то, которое дали В.Путину
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в интервью ВВС прокомментировал прозвище, которое ему дали в Российской Федерации, передает УНН.
“Вы знаете, меня и раньше пастором называли, но россияне добавили "кровавый" — видимо, считая, что я их кровью завтракаю, а иногда и ужинаю... Я думаю, это прозвище значительно лучше, чем то, что украинцы дали Путину”, — сказал А.Турчинов.
Он добавил, что спокойно относится к тому, что его называют “кровавым пастором” и даже привык к этому.
Напомним, А.Турчинов сообщил, что в 2014 году принимал решение о начале антитеррористической операции на Донбассе, не консультируясь с западными партнерами.