О.Турчинов: прізвисько "кривавий пастор" краще, ніж те, яке дали В.Путіну
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов в інтерв'ю ВВС прокоментував прізвисько, яке йому дали в Російській Федерації, передає УНН.
"Ви знаєте, мене і раніше пастором називали, але росіяни додали "кривавий" – мабуть, вважаючи, що я їхньою кров'ю снідаю, а іноді й вечеряю... Я думаю, це прізвисько значно краще, ніж те, яке українці дали Путіну", – сказав О.Турчинов.
Він додав, що спокійно ставиться до того, що його називають "кривавим пастором" і навіть звик до цього.
Нагадаємо, О.Турчинов повідомив, що у 2014 році приймав рішення про початок антитерористичної операції на Донбасі, не консультуючись із західними партнерами.