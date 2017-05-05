А.Шепелев сотрудничает с российскими следователями или спецслужбами - Е.Енин
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Бывший народный депутат Украины Александр Шепелев сотрудничает с российскими следователями или спецслужбами. Об этом в эфире телеканала ZIK сказал заместитель Генпрокурора Украины Евгений Енин, передает УНН.
“Мы где-то около года назад получили отказ РФ по его выдачи, при этом российская сторона в этом случае была довольно оригинальной, когда нам отказала не в связи с политическим преследованием, ... а в связи с интересами национальной безопасности”, — сказал Е.Енин.
По его словам, это может означать, “что господин Шепелев пошел на определенную сотрудничество с правоохранительными органами РФ или спецслужбами”.
Вместе с тем, по словам Е.Енина, в ГПУ нет официально подтвержденного факта свидетельств А.Шепелева против лидера ВО “Батькивщина” Ю.Тимошенко в России.
Напомним, Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины вызвала официальной повесткой бывшего народного депутата Александра Шепелева на допрос 25 апреля для открытия материалов уголовного производства по подозрению в организации убийства и покушения на убийство.
Как сообщал УНН, 6 июля 2014 с Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи убежал бывший народный депутат Александр Шепелев, который подозревается в организации умышленного убийства, присвоении и растрате чужого имущества и других преступлениях.
3 апреля 2015 года Генеральная прокуратура Украины обратилась в Генпрокуратуру РФ с запросом о выдаче бывшего народного депутата Украины Александра Шепелева.
В августе 2016 года на ГПУ сообщили, что Российская Федерация официально отказала Украине в выдаче бывшего народного депутата Александра Шепелева.
Главный военный прокурор Анатолий Матиос в августе сообщил, что экс-нардеп Александр Шепелев согласился работать на ФСБ РФ, в результате чего было открыто в отношении него уголовное производство по статье “госизмена”.