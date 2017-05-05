О.Шепелєв співпрацює з російськими слідчими або спецслужбами – Є.Єнін
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Колишній народний депутат України Олександр Шепелєв співпрацює з російськими слідчими чи спецслужбами. Про таке в ефірі телеканалу ZIK сказав заступник Генпрокурора України Євген Єнін, передає УНН.
“Ми десь майже рік тому отримали відмову РФ щодо його видачі, при цьому російська сторона у цьому випадку була досить оригінальною, коли нам відмовила не в зв’язку з політичним переслідуванням, ... а у зв’язку з інтересами національної безпеки”, — сказав Є.Єнін.
За його словами, це може означати, “що пан Шепелєв пішов на певну співпрацю з правоохоронними органами РФ чи спецслужбами”.
Разом з тим, за словами Є.Єніна, у ГПУ немає офіційно підтвердженого факту свідчень О.Шепелєва проти лідера ВО “Батьківщина” Ю.Тимошенко у Росії.
Нагадаємо, Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України викликала офіційною повісткою колишнього народного депутата Олександра Шепелєва на допит 25 квітня для відкриття матеріалів кримінального провадження за підозрою в організації вбивства та замаху на вбивство.
Як повідомляв УНН, 6 липня 2014 року з Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги втік колишній народний депутат Олександр Шепелєв, який підозрюється в організації умисного вбивства, привласненні та розтраті чужого майна та інших злочинах.
3 квітня 2015 року Генеральна прокуратура України звернулася до Генпрокуратури РФ із запитом про видачу колишнього народного депутата України Олександра Шепелєва.
У серпні 2016 року у ГПУ повідомили, що Російська Федерація офіційно відмовила Україні у видачі колишнього народного депутат Олександра Шепелєва.
Головний військовий прокурор Анатолій Матіос у серпні повідомив, що екс-нардеп Олександр Шепелєв погодився працювати на ФСБ РФ, внаслідок чого було відкрито стосовно нього кримінальне провадження за статтею “держзрада”.