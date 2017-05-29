А.Навальный запланировал антикоррупционное шествие в день России

"Сегодня первый день, когда по закону можно подать уведомления властям о проведении наших антикоррупционных акций 12 июня. Ровно в 8 утра мэрия города Москвы была извещена. Процесс пошел и в других городах. Причем в некоторых местах народ с ночи ждал открытия администраций своих городов, чтобы подать заявку первыми", - написал А.Навальный.

Как сообщал УНН, в апреле российский оппозиционер Алексей Навальный призвал сторонников российской оппозиции выйти на акции протеста 12 июня.



