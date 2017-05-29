О.Навальний запланував антикорупційну ходу в день Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Російській опозиціонер, лідер Партії прогресу Олексій Навальний подав заявку в мерію на проведення антикорупційного мітингу та ходи у центрі Москви у День Росії, 12 червня. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт політика.
"Сьогодні перший день, коли згідно із законом можна подати повідомлення владі про проведення наших антикорупційних акцій 12 червня. Рівно о 8 ранку мерія міста Москва була повідомлена. Процес пішов і в інших містах. Причому в деяких місцях народ з ночі чекав відкриття адміністрацій своїх міст, щоб подати заявку першими", - написав О.Навальний.
Як повідомляв УНН, у квітні російський опозиціонер Олексій Навальний закликав прихильників російської опозиції вийти на акції протесту 12 червня.