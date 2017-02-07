А.Лукашенко не понимает, зачем РФ запрет на поставки продовольствия

"Конечно, мы не погибнем. Мы совершенно не погибнем. Сегодня глобализованный мир. Да, будет сложно потерять российский рынок, еще что-то. Не весь мы его потеряем. Но, тем не менее зачем это мне не понятно. Я никак не могу понять, зачем это делается", - заявил президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: А.Лукашенко призвал Россию не усложнять отношения с Беларусью

А.Лукашенко отметил, что действительно порой оказываются попытки поставок по серым схемам. "Но при чем здесь Минская область? Мошенников хватает, - заметил он. - Зачем же вы закрываете, прежде чем разобраться. Если вы в минской области увидите хоть один грамм плохого мяса, закрывайте полностью страну".

Президент Беларуси привел положительный пример сотрудничества Беларуси с Китаем по вопросу организации поставок на китайский рынок говядины.

"Они приехали как партнеры, посмотрели наши предприятия. Нет никаких вопросов", - отметил белорусский лидер.

А.Лукашенко обратил внимание и на вопрос поставок на российский рынок переработанной сельхозпродукции. "Что мы здесь нарушаем? Ничего. Мы покупаем и перерабатываем продукцию. Точно так мы можем купить в Украине, в Польше мясо. Переделать его на предприятиях, получив новый продукт, и поставлять на все рынки", - сказал президент Беларуси.

При этом он подчеркнул, что в Беларуси не так много свободных мощностей для переработки зарубежного сырья, и в основном они используют продукцию отечественного АПК.

"Если у нас есть свободные мощности, чтобы дополнительно переработать, это 3%. У нас свои перерабатывающие предприятия загружены полностью. И что, эти 2-3% некую угрозу нанесут России?" - Задал риторический вопрос белорусский лидер.

Он отметил, что при всем при этом для Беларуси в товарообороте с Россией складывается негативное сальдо в несколько миллиардов долларов.

А.Лукашенко напомнил, что когда только стал президентом, перед страной стоял выбор: либо глубоко интегрироваться с Западом, или сохранить народнохозяйственный комплекс с Россией, созданный еще во времена Советского Союза.

"Я выбрал второе. К тому же мы провели референдум по моей инициативе: быть с Россией или не быть. И более двух третей однозначно сказали: да, мы с Россией", - подчеркнул глава белорусского государства.

А.Лукашенко добавил, что тесные связи между Беларусью и Россией существует в целом ряде сфер. "У нас единая оборона, единая ПВО", - привел он пример.