А.Лукашенко не понимает, зачем РФ запрет на поставки продовольствия
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает Россию разбираться, прежде чем вводить запрет на поставки продовольствия Беларуси. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с губернатором Костромской области Российской Федерации Сергеем Ситниковым, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.
"Конечно, мы не погибнем. Мы совершенно не погибнем. Сегодня глобализованный мир. Да, будет сложно потерять российский рынок, еще что-то. Не весь мы его потеряем. Но, тем не менее зачем это мне не понятно. Я никак не могу понять, зачем это делается", - заявил президент.
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А.Лукашенко отметил, что действительно порой оказываются попытки поставок по серым схемам. "Но при чем здесь Минская область? Мошенников хватает, - заметил он. - Зачем же вы закрываете, прежде чем разобраться. Если вы в минской области увидите хоть один грамм плохого мяса, закрывайте полностью страну".
Президент Беларуси привел положительный пример сотрудничества Беларуси с Китаем по вопросу организации поставок на китайский рынок говядины.
"Они приехали как партнеры, посмотрели наши предприятия. Нет никаких вопросов", - отметил белорусский лидер.
А.Лукашенко обратил внимание и на вопрос поставок на российский рынок переработанной сельхозпродукции. "Что мы здесь нарушаем? Ничего. Мы покупаем и перерабатываем продукцию. Точно так мы можем купить в Украине, в Польше мясо. Переделать его на предприятиях, получив новый продукт, и поставлять на все рынки", - сказал президент Беларуси.
При этом он подчеркнул, что в Беларуси не так много свободных мощностей для переработки зарубежного сырья, и в основном они используют продукцию отечественного АПК.
"Если у нас есть свободные мощности, чтобы дополнительно переработать, это 3%. У нас свои перерабатывающие предприятия загружены полностью. И что, эти 2-3% некую угрозу нанесут России?" - Задал риторический вопрос белорусский лидер.
Он отметил, что при всем при этом для Беларуси в товарообороте с Россией складывается негативное сальдо в несколько миллиардов долларов.
А.Лукашенко напомнил, что когда только стал президентом, перед страной стоял выбор: либо глубоко интегрироваться с Западом, или сохранить народнохозяйственный комплекс с Россией, созданный еще во времена Советского Союза.
"Я выбрал второе. К тому же мы провели референдум по моей инициативе: быть с Россией или не быть. И более двух третей однозначно сказали: да, мы с Россией", - подчеркнул глава белорусского государства.
А.Лукашенко добавил, что тесные связи между Беларусью и Россией существует в целом ряде сфер. "У нас единая оборона, единая ПВО", - привел он пример.