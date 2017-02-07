О.Лукашенко не розуміє, навіщо РФ заборона на поставки продовольства

"Звичайно, ми не загинемо. Ми абсолютно не загинемо. Сьогодні глобалізований світ. Так, буде складно втратити російський ринок, ще щось. Не весь ми його втратимо. Але, тим не менш навіщо, це мені не зрозуміло. Я ніяк не можу зрозуміти, навіщо це робиться", - заявив президент.

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О.Лукашенко зазначив, що дійсно часом виявляються спроби поставок за сірими схемами."Але при чому тут Мінська область? Шахраїв вистачає, - зауважив він. - Навіщо ж ви закриваєте, перш ніж розібратися. Якщо ви в мінській області побачите хоч один грам поганого м'яса, закривайте повністю країну".

Президент Білорусі навів позитивний приклад співпраці Білорусі з Китаєм щодо питання організації поставок на китайський ринок яловичини.

"Вони приїхали як партнери, подивилися наші підприємства. Немає ніяких питань", - зазначив білоруський лідер.

О.Лукашенко звернув увагу і на питання поставок на російський ринок переробленої сільгосппродукції. "Що ми тут порушуємо? Нічого. Ми купуємо і переробляємо продукцію. Точно так ми можемо купити в Україні, в Польщі м'ясо. Переробити його на підприємствах, отримавши новий продукт, і поставляти на всі ринки", - сказав президент Білорусі.

При цьому він підкреслив, що в Білорусі не так багато вільних потужностей для переробки закордонної сировини, і в основному вони використовують продукцію вітчизняного АПК.

"Якщо у нас є вільні потужності, щоб додатково переробити, це 3%. У нас свої переробні підприємства завантажені повністю. І що, ці 2-3% якусь загрозу завдадуть Росії?" - поставив риторичне запитання білоруський лідер.

Він зауважив, що при всьому при цьому для Білорусі в товарообігу з Росією складається негативне сальдо в кілька мільярдів доларів.

О.Лукашенко нагадав, що коли тільки став президентом, перед країною стояв вибір: або глибоко інтегруватися із Заходом, або зберегти народногосподарський комплекс з Росією, створений ще за часів Радянського Союзу.

"Я обрав друге. До того ж ми провели референдум з моєї ініціативи: бути з Росією чи не бути. І більше двох третин однозначно сказали: так, ми з Росією", - підкреслив глава білоруської держави.

О.Лукашенко додав, що тісні зв'язки між Білоруссю і Росією існує в цілому ряді сфер. "У нас єдина оборона, єдине ППО", - навів він приклад.