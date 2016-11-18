А.Домбровский призвал В.Гройсмана повысить до 3,2 тыс. грн также минимальную пенсию
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Народный депутат от БПП Александр Домбровский инициирует повышение минимальной пенсии до уровня минимальной заработной платы в Украине - 3200 гривен. Об этом он заявил в кулуарах парламента, а также в эфире местного винницкого телеканала "ВИТА", передает УНН.
"Фактически мы поднимаем наиболее мобильные категории - те, которые работают. А у нас остается огромное категория пенсионеров, о которых мы сегодня даже не думаем ", - сказал он. По его словам, такой дисбаланс в социальных стандартах относительно минимального уровня доходов активных слоев населения и пенсионеров является несправедливым и может вызвать социальное напряжение, что является крайне опасным, учитывая геополитические и военные угрозы, стоящие перед Украиной. "Да и разве наши родители не заслужили достойную старость? Наша обязанность -сделать все возможное, чтобы обеспечить им европейский уровень жизни ", - сказал он.
Предложение о повышении минимальной пенсии Александр Домбровский планирует озвучить премьер-министру Владимиру Гройсману, а также будет добиваться принятия соответствующих законопроектов Верховной Радой. А.Домбровский также заверил, что Президент поддержит идею о повышении минимальной пенсии.
По расчетам Александра Домбровского, чтобы повысить минимальные социальные стандарты для 11 млн пенсионеров, которые зарегистрированы в Украине, в бюджете необходимо предусмотреть дополнительные 60 млрд гривен. "Это большая сумма, однако, как показал пример с повышением минимальной зарплаты, Кабинет Министров в случае необходимости умеет отыскивать резервы", - сказал он. Он также отметил, что этот вопрос еще не поздно включить в бюджетный процесс-2017.
Инициативу Александра Домбровского уже поддержали ряд общественных активистов, в частности - один из лидеров Партии пенсионеров Украины, Винницы Виктор Малиновский. "Александр Георгиевич [Домбровский] всегда был активным защитником интересов пенсионеров, к нему всегда можно было обратиться со всеми наболевшими вопросами и получить помощь. Он искренне болеет за стариков. И мы готовы поддержать его инициативу - она особенно актуальна именно сейчас, когда пенсионер считает каждый рубль ", - заявил Виктор Малиновский.
Как сообщалось, с 1 января 2017 года минимальная зарплата украинцев повысится до 3200 гривен.
Александр Домбровский - один из ведущих украинских политиков, неизменный соратник винничан Владимира Гройсмана и Петра Порошенко, в 2002-2005 гг - мэр Винницы; до 2010 года занимал должность председателя Винницкой областной государственной администрации. После революции Достоинства - народный депутат Украины от блока Петра Порошенко.