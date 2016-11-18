О.Домбровський закликав В.Гройсмана підвищити до 3,2 тис. грн також мінімальну пенсію
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Народний депутат від БПП Олександр Домбровський ініціює підвищення мінімальної пенсії до рівня мінімальної заробітної плати в Україні — 3200 гривень. Про це він заявив в кулуарах парламенту, а також в ефірі місцевого вінницького телеканалу “ВІТА”, передає УНН.
“Фактично ми піднімаємо найбільш мобільні категорії — ті, які працюють. А у нас залишається величезна категорія пенсіонерів, про яких ми сьогодні навіть не думаємо”, — сказав він. За його словами, такий дисбаланс в соціальних стандартах щодо мінімального рівня доходів активних верств населення та пенсіонерів є несправедливим та може викликати соціальну напругу, що є вкрай небезпечним з огляду на геополітичні та військові загрози, що стоять перед Україною. “Та і хіба наші батьки не заслужили на гідну старість? Наш обов’язок —зробити все можливе, щоб забезпечити їм європейський рівень життя”, — сказав він.
Пропозицію щодо підвищення мінімальної пенсії Олександр Домбровський планує озвучити прем’єр-міністру Володимиру Гройсману, а також буде добиватись прийняття відповідних законопроектів Верховною Радою. Домбровський також запевнив, що Президент підтримає ідею щодо підвищення мінімальної пенсії.
За розрахунками Олександра Домбровського, щоб підвищити мінімальні соціальні стандарти для 11 млн пенсіонерів, які зареєстровані в Україні, в бюджеті необхідно передбачити додаткових 60 млрд гривень. “Це велика сума, однак, як показав приклад з підвищенням мінімальної зарплати, Кабінет Міністрів в разі необхідності вміє відшукувати резерви”, — сказав він. Він також зауважив, що це питання ще не пізно включити в бюджетний процес-2017.
Ініціативу Олександра Домбровського уже підтримали низка громадських активістів, зокрема — один із лідерів Партії пенсіонерів України, вінничанин Віктор Малиновський. “Олександр Георгійович [Домбровський] завжди був активним захисником інтересів пенсіонерів, до нього завжди можна було звернутись з усіма наболілими питаннями та отримати допомогу. Він щиро вболіває за людей похилого віку. І ми готові підтримати його ініціативу — вона є особливо актуальною саме зараз, коли пенсіонер рахує кожну гривню”, — заявив Віктор Малиновський.
Як повідомлялось, з 1 січня 2017 року мінімальна зарплата українців підвищиться до 3200 гривень.
Олександр Домбровський — один з провідних українських політиків, незмінний соратник вінничан Володимира Гройсмана та Петра Порошенка, у 2002–2005 рр — міський голова Вінниці; до 2010 року обіймав посаду голови Вінницької обласної державної адміністрації. Після революції Гідності — народний депутат України від блоку Петра Порошенко.