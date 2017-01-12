О.Айвазовская: Украине стоит ожидать нового этапа вооруженного конфликта
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В Украине рано или поздно возникнет новый этап вооруженного конфликта. Об этом во время брифинга сообщила эксперт политической подгруппы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ольга Айвазовская, передает УНН.
"То, что происходит в медийном пространстве относительно дискурса о том, что Украина должна смириться с потерей Крыма и пойти на реализацию сценария, который более правдоподобно выглядит в системе координат российских интересов, не является путем достижения мира. Это может быть только путем отсрочки того кризиса или нового этапа вооруженного конфликта, который рано или поздно возникнет. Украинское общество не может воспринимать компромисс со сдачей интересов Украины спокойно", - отметила она.
Как сообщал УНН, по словам С.Курца специальная мониторинговая миссия ОБСЕ будет как можно эффективнее проводить наблюдения и делать все возможное для достижения полного прекращения огня на территории Донбасса.