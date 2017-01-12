О.Айвазовська: Україні слід чекати нового етапу збройного конфлікту

“Те що відбувається в медійному просторі щодо дискурсу щодо того, що Україна має примиритися із втратою Криму і піти на реалізацію сценарію, який більш правдоподібно виглядає в системі координаті російських інтересів, не є шляхом досягнення миру. Це може бути лише шляхом відтермінування тої кризи або нового етапу збройного конфлікту, який рано чи пізно виникне. Українське суспільство не може сприймати компроміс зі здачою інтересів України спокійно”, — зазначила вона.

Як повідомляв УНН, за словами С.Курца спеціальна моніторингова місія ОБСЄ буде якомога ефективніше проводити спостереження і робити все можливе для досягнення повного припинення вогню на території Донбасу.