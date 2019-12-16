NYT: Зеленский ищет лоббистов в США, чтобы урегулировать отношения с Трампом

Отмечается, что украинский президент нуждается в поддержке от Белого дома. Таким образом он предлагает кандидатуру нового посла в Украине и оценивает возможности лоббистов для построения хороших отношений с администрацией Трампа.

“Некоторые обеспокоены тем, что наем лоббистской фирмы по связям с Трампом может поставить под угрозу поддержку демократов. А кое-кто опасается вообще связываться с лоббистами из компании К-Стрит из-за дела Пола Манафорта”, — говорится в материале.

NYT опирается на данные трех источников, которые сообщают о том, что две потенциальные лоббистские компании (Prime Policy Group и Mercury Public Relations), которые может использовать Зеленский, имеют определенные связи с Манафортом.

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Отмечается, что представитель Mercury Public Affairs, которая ранее работала с Полом Манафортом и его деятельностью в Украине, встретился в прошлом месяце с помощником Зеленского в Киеве.

На прошлой неделе вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, находясь в Вашингтоне, США и Украина работают над организацией полноценного визита президента Украины Владимира Зеленского в США.