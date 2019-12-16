NYT: Зеленський шукає лобістів в США, щоб врегулювати відносини з Трампом
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський активно користується послугами лобістів з Сполучених Штатів, щоб врегулювати свої відносини з адміністрацією Трампа у Білому домі. Про це йдеться в статті The New York Times, передає УНН.
Зазначається, що український президент потребує підтримки від Білого дому. Таким чином він пропонує кандидатуру нового посла в Україні та оцінює можливості лобістів для побудови кращих відносин з адміністрацією Трампа.
“Дехто стурбований тим, що наймання лобістської фірми зі зв’язків з Трампом може поставити під загрозу підтримку демократів. А дехто побоюється взагалі зв’язуватися з лобістами з компанії К-Стріт через справу Пола Манафорта”, — йдеться у матеріалі.
NYT спирається на дані трьох джерел, пишучи про те, що дві потенційні лобістські компанії (Prime Policy Group та Mercury Public Relations), які може використати Зеленський, мають певні зв’язки з Манафортом.
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Зазначається, що представник Mercury Public Affairs, яка раніше працювала з Полом Манафортом і його діяльністю в Україні, зустрівся минулого місяця з помічником Зеленського у Києві.
Минулого тижня віце-прем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба заявив, перебуваючи у Вашингтоні, що США та Україна працюють над організацією повноцінного візиту президента України Володимира Зеленського до США.