NYT провело опрос: Если бы выборы президента США проходили сегодня

Фицо сообщил о намерении Италии забрать из Словакии свою систему ПВО

Италия объявила о намерении вывести из Словакии свою систему противовоздушной обороны SAMP/T Mamba, о чем сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который заявил, что эта система нужна Италии в другом месте, и поставил вопрос, кто теперь будет защищать словацкие атомные электростанции и стратегические объекты.