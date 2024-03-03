NYT провело опрос: Если бы выборы президента США проходили сегодня
Киев • УНН
Согласно новому опросу NYT, Трамп получил бы 48% поддержки, а Байден - 43%, если бы президентские выборы состоялись сегодня.
Согласно новому опросу, проведенному New York Times, Дональд Трамп получил 48 процентов поддержки, тогда как президент Джо Байден отстает от него и набрал 43 процента. Об этом пишет New York Times, передает УНН.
Детали
Опрос проводился среди 980 зарегистрированных избирателей и имеет погрешность в 3,5 процентных пунктов.
Bloomberg: США и Британия обсудили угрозу вмешательства в выборы со стороны рф29 февраля 2024, 17:34 • 30498 просмотров
NYT провело опрос: Если бы выборы президента США проходили сегодня
Согласно новому опросу NYT, Трамп получил бы 48% поддержки, а Байден - 43%, если бы президентские выборы состоялись сегодня.
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