NYT провело опитування: Якби вибори президента США проходили сьогодні
Київ • УНН
Згідно з новим опитуванням NYT, Трамп отримав би 48% підтримки, а Байден - 43%, якби президентські вибори відбулися сьогодні.
Згідно з новим опитуванням, проведеним New York Times, Дональд Трамп отримав 48 відсотків підтримки, тоді як президент Джо Байден відстає від нього і набрав 43 відсотки. Про це пише New York Times, передає УНН.
Деталі
Опитування проводилося серед 980 зареєстрованих виборців і має похибку в 3,5 відсоткових пунктів.
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