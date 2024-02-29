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Bloomberg: США та Британія обговорили загрозу втручання у вибори з боку рф

Київ • УНН

 • 33608 перегляди

Сполучені Штати та Велика Британія обговорили безпекові ризики та потенційне втручання росії у їхні майбутні вибори.

Bloomberg: США та Британія обговорили загрозу втручання у вибори з боку рф

США та Велика Британія провели перемовини щодо ризиків для безпеки, щодо ймовірного втручання росії у їхні вибори. Про це з посиланням на власні джерела пише Bloomberg, передає УНН.

Деталі 

За інформацією співрозмовників видання, посадовці у Вашингтоні та Лондоні стурбовані тим, що росія або інші їхні супротивники можуть побачити можливість для ворожих дій в інших частинах світу, якщо обидві країни будуть обтяжені потенційною передачею влади.

У Bloomberg додають, що США та Велика Британія обговорювали питання управління безпековими відносинами між союзниками під час будь-якої передачі влади між урядами після виборів, щоб переконатися, що співпраця між ними не сповільниться.

У 2024 році на вибори в 50 країнах прийдуть понад 2 мільярди людей15.02.24, 16:23 • 24760 переглядiв

Окрім того, існують також побоювання щодо втручання у вибори з боку інших іноземних держав, хоча, основна увага зосереджена на росії.

Зокрема, Вашингтон та Лондон занепокоєні так званими гібридними загрозами з боку Росії, адже у 2024 році близько 2 мільярдів виборців підуть на вибори у понад 50 країнах світу.

Йдеться про можливості дезінформації та залякування. За словами одного з джерел, у Британії активізували роботу з протидії загрозі дезінформації щодо виборів, особливо щодо дипфейків та використання штучного інтелекту.

Доповнення

Президентські вибори в США призначені на 5 листопада 2024 року, водночас парламентські вибори у Великій Британії очікуються в другій половині цього року.

Натомість британський прем'єр-міністр Ріші Сунак ще не оголосив дату виборів. Є припущення, що він може обрати день голосування у жовтні, листопаді або грудні.

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Нагадаємо

Франція викрила російську пропагандистську мережу, яка транслювала проросійську дезінформацію у понад 200 ЗМІ, спрямовану на підрив підтримки України з боку Заходу.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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