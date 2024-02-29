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Bloomberg: США и Британия обсудили угрозу вмешательства в выборы со стороны рф

Bloomberg: США и Британия обсудили угрозу вмешательства в выборы со стороны рф

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 17:34  •  2877 просмотра

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Соединенные Штаты и Великобритания обсудили риски безопасности и потенциальное вмешательство России в их будущие выборы.

США и Великобритания провели переговоры о рисках для безопасности, относительно вероятного вмешательства России в их выборы. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали 

По информации собеседников издания, чиновники в Вашингтоне и Лондоне обеспокоены тем, что Россия или другие их противники могут увидеть возможность для враждебных действий в других частях мира, если обе страны будут обременены потенциальной передачей власти.

В Bloomberg добавляют, что США и Великобритания обсуждали вопросы управления отношениями безопасности между союзниками во время любой передачи власти между правительствами после выборов, чтобы убедиться, что сотрудничество между ними не замедлится.

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Кроме того, существуют также опасения относительно вмешательства в выборы со стороны других иностранных государств, хотя, основное внимание сосредоточено на России.

В частности, Вашингтон и Лондон обеспокоены так называемыми гибридными угрозами со стороны России, ведь в 2024 году около 2 миллиардов избирателей пойдут на выборы в более чем 50 странах мира.

Речь идет о возможностях дезинформации и запугивания. По словам одного из источников, в Британии активизировали работу по противодействию угрозе дезинформации о выборах, особенно в отношении дипфейков и использования искусственного интеллекта.

Дополнение

Президентские выборы в США назначены на 5 ноября 2024 года, в то же время парламентские выборы в Великобритании ожидаются во второй половине этого года.

Зато британский премьер-министр Риши Сунак еще не объявил дату выборов. Есть предположение, что он может выбрать день голосования в октябре, ноябре или декабре.

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Напомним

Франция разоблачила российскую пропагандистскую сеть, которая транслировала пророссийскую дезинформацию в более чем 200 СМИ, направленную на подрыв поддержки Украины со стороны Запада.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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rishi-sunakРиши Сунак
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soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
londonЛондон
Bloomberg: США та Британія обговорили загрозу втручання у вибори з боку рф
Bloomberg: U.S., Britain discuss threat of russian election interference
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Bloomberg: США и Британия обсудили угрозу вмешательства в выборы со стороны рф

Соединенные Штаты и Великобритания обсудили риски безопасности и потенциальное вмешательство России в их будущие выборы.

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