Bloomberg: США и Британия обсудили угрозу вмешательства в выборы со стороны рф

США и Великобритания провели переговоры о рисках для безопасности, относительно вероятного вмешательства России в их выборы. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

По информации собеседников издания, чиновники в Вашингтоне и Лондоне обеспокоены тем, что Россия или другие их противники могут увидеть возможность для враждебных действий в других частях мира, если обе страны будут обременены потенциальной передачей власти.

В Bloomberg добавляют, что США и Великобритания обсуждали вопросы управления отношениями безопасности между союзниками во время любой передачи власти между правительствами после выборов, чтобы убедиться, что сотрудничество между ними не замедлится.

В 2024 году на выборы в 50 странах придут более 2 миллиардов человек

Кроме того, существуют также опасения относительно вмешательства в выборы со стороны других иностранных государств, хотя, основное внимание сосредоточено на России.

В частности, Вашингтон и Лондон обеспокоены так называемыми гибридными угрозами со стороны России, ведь в 2024 году около 2 миллиардов избирателей пойдут на выборы в более чем 50 странах мира.

Речь идет о возможностях дезинформации и запугивания. По словам одного из источников, в Британии активизировали работу по противодействию угрозе дезинформации о выборах, особенно в отношении дипфейков и использования искусственного интеллекта.

Дополнение

Президентские выборы в США назначены на 5 ноября 2024 года, в то же время парламентские выборы в Великобритании ожидаются во второй половине этого года.

Зато британский премьер-министр Риши Сунак еще не объявил дату выборов. Есть предположение, что он может выбрать день голосования в октябре, ноябре или декабре.

TikTok усилит борьбу с дезинформацией в приложении накануне выборов в ЕС

Напомним

Франция разоблачила российскую пропагандистскую сеть, которая транслировала пророссийскую дезинформацию в более чем 200 СМИ, направленную на подрыв поддержки Украины со стороны Запада.