Нужно от 1 млрд долларов: Украина планирует начать собственное производство чипов

Кабинет министров утвердил Стратегию цифрового развития инновационной деятельности до 2030 года, который предусматривает создание производства чипов в Украине.

В Министерстве цифровой трансформации считают, что для налаживания в Украине производства чипов необходимо от 1 млрд долларов. Об этом пишет УНН со ссылкой на распоряжение Кабмина №1351-р и издание Forbes.

Детали

31 декабря Кабмин одобрил Стратегию цифрового развития инновационной деятельности Украины на период до 2030 года, а также план мероприятий по реализации стратегии в 2025 - 2027 годах. В частности, одним из направлений стратегии является создание производства чипов. Как указывается в стратегии полупроводниковые технологии развиваются очень быстро, и сегодня они стали основой для многих современных инноваций, таких как искусственный интеллект, высокомощные компьютеры (дата-центры), мобильные телефоны и гаджеты, Интернет вещей и тому подобное.

Европейский Союз принял акт, который предусматривает инвестицию 43 млрд евро в производство микрочипов в Европе, а амбициозной целью ЕС является «занять долю в 20% объема мирового рынка полупроводников к 2030 году», что «создает большие перспективы для развития индустрии в Украине и интеграции украинских производителей в цепи поставок».

Несмотря на наличие большого количества специалистов, которые привлечены к работе в мировых компаниях, разрабатывая программное обеспечение и дизайн микросхем, нет ни одного профильного производственного предприятия. Полупроводниковая промышленность в Украине сейчас фактически отсутствует. В прошлом научно-производственные предприятия на территории Украины разрабатывали до 40 процентов микроэлектроники в СССР до начала 90-х. После упадка советской системы Украина потеряла свои позиции на рынке, многие специалисты эмигрировали или переквалифицировались в другие сферы - говорится в стратегии.

Указывается, что основными препятствиями развития отрасли полупроводниковых технологий являются недостаточный уровень научных исследований и разработок, отток специалистов, недостаточная инфраструктура для развития высоких технологий, устарелость элементной базы, наличие высокой конкуренции на мировом рынке и сложность интеграции в глобальные цепи поставок, недостаточный объем внутреннего рынка.

Преимуществом Украины для входа в указанный сектор является человеческий капитал и опыт разработки микроэлектроники. Несмотря на значительную потерю научного и производственного потенциала, история отрасли, наличие научной и образовательной базы, сохранение специальности «Микроэлектроника» (сейчас «Микро- и наносистемная техника») свидетельствует о наличии фундамента для возрождения отрасли полупроводниковых технологий - отмечается в стратегии.

В документе указывается, что достижение этого направления стратегии есть:

представление проекта закона о развитии отрасли полупроводниковых технологий, который создаст благоприятную среду для развития и инвестирования в сектор микроэлектроники, в частности путем создания стимулов для исследования и разработки;

создание инновационного кластера, который объединит научно-исследовательские институты, высшие учебные заведения, стартапы и частные компании в секторе полупроводников;

обеспечение синергии с другими инновационными кластерами, интеграция украинской микроэлектроники в разработку других инновационных кластеров, в частности оборонные технологии;

заключение меморандумов с ЕС и предприятиями на рынке микроэлектроники о совместных проектах, инвестиционных программах и привлечение к выполнению плана, предусмотренного Европейским актом о чипах;

содействие инвестированию в создание производственных мощностей в сектор микроэлектроники.

В операционном плане к стратегии указывается, что на 3 квартал 2025 года планируется заключить меморандумы с ЕС и предприятиями на рынке микроэлектроники о совместных проектах, инвестиционных программах и привлечении к выполнению плана, предусмотренного Европейским актом о чипах, что «позволит установить новые партнерства, создать возможности для украинских производителей и интегрировано в общеевропейские усилия по наращиванию производства полупроводников».

Как пишет издание Forbes, крупнейшие игроки на рынке именно по изготовлению чипов - тайваньская TSMC и южнокорейский Samsung. Чтобы уменьшить зависимость, Китай, США и Европа не жалеют денег на поддержку собственных компаний.

Участник рабочей группы при Минцифры Александр Груданов рассказал изданию, что в Минцифры хочет запустить производство чипов размером 180, 130 и 110 нанометров. Это не самые передовые разработки (американский Intel и TSMC работают над технологиями 1,8 нм и 4 нм соответственно).

Закрывать потребности оборонного, аграрного и автомобильного секторов вполне можно такими чипами. В качестве партнера для разработки программного обеспечения под чипы авторы документа рассматривают американскую компанию Silvaco Group. Кто и как будет их производить? Есть два варианта.

Минцифры может привлечь компанию-лицензиара, которая будет ответственной за контроль над строительством завода, настройкой оборудования и запуском пилотной линии. При таком сценарии государство может владеть контрольным пакетом акций фабрики, обеспечивая приоритет на собственные нужды ВПК и передовых научно-исследовательских проектов. В рамках этого этапа также предполагается обучение украинских специалистов за рубежом.

Оно может длиться полгода или год, Украина будет платить партнеру лицензионный сбор и получать от него техподдержку - сообщил Груданов.

Он отметил, что Украина сможет сделать собственную надстройку к существующей технологии и производить более специализированные чипы, например, более устойчивые к РЭБ или такие, которые лучше функционируют в космосе. Еще один вариант по развитию чипов в Украине - привлечь партнера через государственный тендер. Груданов отметил, что опорная цифра при строительстве фабрики по модели лицензирования - до 1 млрд долларов.

Мы просчитывали несколько вариантов, но во всех уложились в эту сумму - добавил Груданов.

Лицензирование технологии в этом случае оплачивается отдельно.

В случае приглашения стратегического партнера смету определяет он. Впрочем, пока в Украине не принят аналог европейского закона о чипах Chips Act UA и нет согласованных субсидий и льгот для партнеров, неизвестно, какая из двух опций будет приоритетом, говорит Груданов.

Для подписания договора с потенциальными партнерами важна стабилизация боевых действий и гарантии безопасности от партнеров. С момента подписания договора с партнером строительство и подготовка к эксплуатации фабрики займет два года. На конец третьего года - полная производственная мощность - добавляет издание.

Напомним,

Украина утвердила Стратегию цифрового развития WINWIN до 2030 года, нацеленную на создание мирового технологического хаба. Документ определяет 14 ключевых сфер, среди которых DefenseTech, MedTech и космические технологии, с акцентом на специализированные центры для внедрения инноваций.