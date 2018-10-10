ЧП под Ичней: эвакуированные люди добирались в Нежин на велосипедах

"В 5:15 (9 октября, – ред.) пункт был развернут и готов к приему 400 эвакуированного населения из Ични. Люди были оповещены в 5:00 утра. Первые люди появились в 5:05 уже в школах. И собственно работа началась в соответствии нормативными документами. Как правило, это были люди, которые ехали собственным транспортом. Даже были люди, которые добрались Нежина на велосипедах, – были полны машины. Их (эвакуированных людей, – ред.) обеспечили всем необходимым, напоили чаем, успокоили. Кому было нужно, оказана медицинская помощь. Люди принесли в школу теплые вещи, одежду, обувь", – отметила директор.

Она добавила, что в пункте эвакуации также обустроили комнату матери и ребенка. Кроме того, по словам директора, часть эвакуированных людей, у кого была такая возможность, поехали к родственникам или родственники их забрали. Были и те, кто вернулись из пункта эвакуации обратно в Ичнянского района. Людей, которые решили остаться в пункте эвакуации, обеспечили ночевкой, подушками, теплыми одеялами, ужином, а также медицинской помощью.

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Эвакуированные люди сообщили корреспонденту УНН о повреждении своих домов, в том числе о выбитых стеклах и проломленых обломками крыши.

Напомним, из зоны поражения от чрезвычайной ситуации эвакуировали более 12,5 тісяч человек. Люди, которые пострадали в результате взрывов у Ичне, провели ночь в спортзалах на матах в школах, где обустроили пункты эвакуации. Волонтеры собирают помощь.

Как повдиомляв УНН, 9 октября в 3:30 поступила информация от начальника 6-го арсенала, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, произошел взрыв на технической территории. В 3:40 о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория – 402 га.