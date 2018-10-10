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НП під Ічнею: евакуйовані люди добиралися до Ніжина на велосипедах

НП під Ічнею: евакуйовані люди добиралися до Ніжина на велосипедах

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Місцеві жителі приносять теплі речі та взуття до пунктів евакуації населення, яке постраждало внаслідок надзвичайної ситуації на території 6-го арсеналу Міністерства оборони під Ічнею Чернігівської області. Про це кореспонденту УНН повідомила Тетяна Власенко, директор школи №17 у Ніжині, у якій облаштували один з таких пунктів евакуації.

"О 5:15 (9 жовтня, - ред.) пункт був розвернутий і готовий до прийому 400 евакуйованого населення з Ічні. Люди були оповіщені о 5:00 ранку. Перші люди з'явилися о 5:05 уже в школах. І власне робота розпочалася відповідно нормативних документів. Як правило, це були люди, які їхали власним транспортом. Навіть були люди, які добралися Ніжина на велосипедах, – були повні машини. Їх (евакуйованих людей, - ред.) забезпечили всім необхідним, напоїли чаєм, заспокоїли. Кому було потрібно, надали медичну допомогу. Люди принесли до школи теплі речі, одяг, взуття", – зазначила директор.

Вона додала, що у пункті евакуації також облаштували кімнату матері та дитини. Крім того, за словами директора, частина евакуйованих людей, у кого була така можливість, поїхали до родичів або родичі їх забрали. Були і ті, хто повернулися з пункту евакуації назад до Ічнянського району. Людей, які вирішили залишитися у пункті евакуації, забезпечили ночівлею, подушками, теплими ковдрами, вечерею, а також медичною допомогою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У майже 60 навчальних закладах призупинили навчання через вибухи на Чернігівщині

Евакуйовані люди повідомили кореспонденту УНН про пошкодження своїх будинків, зокрема про вибиті шибки та проламані уламками дахи.

Нагадаємо, із зони ураження від надзвичайної ситуації евакуювали понад 12,5 тисяч людей. Люди, які постраждали у результаті вибухів біля Ічні, провели ніч у спортзалах на матах у школах, де облаштували пункти евакуації. Волонтери збирають допомогу. 

Як повдіомляв УНН, 9 жовтня о 3:30 надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області, стався вибух на технічній території. О 3:40 про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.

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