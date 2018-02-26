Новоизбранный председатель КСУ отказался от госохраны
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Новоизбранный председатель Конституционного суда Украины Станислав Шевчук написал временный отказ от государственной охраны. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Управления государственной охраны.
"Он (председатель КСУ Шевчук - ред.) написал официальное заявление о временном отказе от государственной охраны Украины", - сказали в пресс-службе.
В УГО объяснили, что согласно Закону Украины "Об охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" лицо имеет право на временный отказ в письменной форме от личной охраны, принимая на себя полную ответственность за возможные негативные последствия этого действия.
Отметим, что в пресс-службе Конституционного суда подтвердили эту информацию.
Напомним, 21 февраля председателем Конституционного суда Украины избран Станислав Шевчук.