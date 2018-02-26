Новообраний голова КСУ відмовився від держохорони - УДО
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Новообраний голова Конституційного суду України Станіслав Шевчук написав тимчасову відмову від державної охорони. Про це УНН повідомили у прес-службі Управління державної охорони.
“Він (голова КСУ С.Шевчук — ред.) написав офіційну заяву про тимчасову відмову від державної охорони України”, — сказали у прес-службі.
В УДО пояснили, що відповідно до Закону України “Про охорону органів державної влади України та посадових осіб” особа має право на тимчасову відмову в письмовій формі від особистої охорони, приймаючи на себе повну відповідальність за можливі негативні наслідки цієї дії.
Зазначимо, що у прес-службі Конституційного суду підтвердили цю інформацію.
Нагадаємо, 21 лютого головою Конституційного суду України обрано Станіслава Шевчука.