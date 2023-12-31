Новогодний киберподарок россиянам: ИТ Армия остановила работу платежных терминалов в рф
Киев • УНН
Украинская ИТ-армия вывела из строя платежные терминалы в россии накануне Нового года, что привело к массовым сбоям в проведении транзакций.
В канун нового года украинские айтишники "поздравили" россиян - заблокировали работу платежных терминалов для пользователей в рф. Об этом сообщает преслужба Минцифры, передает УНН.
Детали
В Минцифре отметили, что крупнейший производитель онлайн-касс Эвотор не работает в россии со вчерашнего дня.
попытка россиян безналично рассчитаться за новогодние подарки оборачивается поражением. Новогодний "праймтайм" на россии стал настоящим коллапсом. россияне не могут платить карточкой на кассах магазинов, кафе, парикмахерских или любых других бизнесов, пользующихся платежными терминалами.
В украинском ведомстве также отметили, что блокировка платежных систем накануне нового года может нанести серьезный ущерб экономике агрессора.
Одна операция = мощный минус в российском бюджете.
Новогодний киберподарок россиянам: ИТ Армия остановила работу платежных терминалов в рф
Украинская ИТ-армия вывела из строя платежные терминалы в россии накануне Нового года, что привело к массовым сбоям в проведении транзакций.
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