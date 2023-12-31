Новогодний киберподарок россиянам: ИТ Армия остановила работу платежных терминалов в рф

Воздушная тревога на юге и востоке Украины: россияне атакуют беспилотниками, есть угроза баллистики

Восток и юг Украины сталкиваются с угрозой беспилотников и ракет со стороны россии, о чем свидетельствуют недавние удары, нанесенные по Харьковской области.