Новогоднее поздравление Залужного: "2024 год не будет легким. Борьба за свободу и будущее наших детей продолжается"
Киев • УНН
Залужный поздравил украинские силы с Новым годом, предсказав тяжелый 2024 год, но выразив уверенность в победе.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил военных и всех кто болею за украинскую победу с наступающим новым годом. Поздравление он опубликовал на своей странице в телеграмм, передает УНН.
2024 год не будет легким. Борьба за свободу и будущее наших детей продолжается. Верю, что мы с достоинством пройдем все испытания и шаг за шагом продолжим приближать нашу Победу! Всех, кто сейчас в бою, на наблюдательном пункте, ведет разведку или уничтожает врага дроном. Кто держит удар и наносит его в ответ. Родных и близких наших воинов. Всех, кто верит и помогает Вооруженным Силам Украины - с Новым Годом! Вместе мы победим! Слава украинским защитникам и защитницам!
Детали
Главнокомандующий отметил, что 2023 был одним из сложнейших лет нашей борьбы за свою землю и свободу.
Это был год, когда Украина выстояла. Выстояла благодаря вам - украинским солдатам и матросам, сержантам и офицерам. Благодаря каждому из вас! Я благодарю наших военных за стойкость и самоотверженность великому делу - защищать Украину.
Валерий Залужный также вспомнил и погибших воинов Украины, которые положили жизнь защищая Родину.
Склоняю голову перед украинскими воинами, которые погибли в боях за Родину. Они навсегда в наших сердцах.
Дополнительно
С новогодними праздниками украинцев поздравили и военные. Видопоздравления опубликовали Нацгвардейцы, Служба безопасности Украины и Главное управоиння разведки.
Новогоднее поздравление Залужного: "2024 год не будет легким. Борьба за свободу и будущее наших детей продолжается"
Залужный поздравил украинские силы с Новым годом, предсказав тяжелый 2024 год, но выразив уверенность в победе.
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