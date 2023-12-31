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Новогоднее поздравление Залужного: "2024 год не будет легким. Борьба за свободу и будущее наших детей продолжается"

Киев  •  УНН

31 декабрь 2023, 18:31  •  16306 просмотра

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Залужный поздравил украинские силы с Новым годом, предсказав тяжелый 2024 год, но выразив уверенность в победе.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил военных и всех кто болею за украинскую победу с наступающим новым годом. Поздравление он опубликовал на своей странице в телеграмм, передает УНН.

2024 год не будет легким. Борьба за свободу и будущее наших детей продолжается. Верю, что мы с достоинством пройдем все испытания и шаг за шагом продолжим приближать нашу Победу! Всех, кто сейчас в бою, на наблюдательном пункте, ведет разведку или уничтожает врага дроном. Кто держит удар и наносит его в ответ. Родных и близких наших воинов. Всех, кто верит и помогает Вооруженным Силам Украины - с Новым Годом! Вместе мы победим! Слава украинским защитникам и защитницам!

- написал Залужный.

Детали

Главнокомандующий отметил, что 2023 был одним из сложнейших лет нашей борьбы за свою землю и свободу.

Это был год, когда Украина выстояла. Выстояла благодаря вам - украинским солдатам и матросам, сержантам и офицерам. Благодаря каждому из вас! Я благодарю наших военных за стойкость и самоотверженность великому делу - защищать Украину.

- отметил Залужный.

Валерий Залужный также вспомнил и погибших воинов Украины, которые положили жизнь защищая Родину.

Склоняю голову перед украинскими воинами, которые погибли в боях за Родину. Они навсегда в наших сердцах.

- написал Главнокомандующий ВСУ.

Дополнительно

С новогодними праздниками украинцев поздравили и военные. Видопоздравления опубликовали Нацгвардейцы, Служба безопасности Украины и Главное управоиння разведки.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Общество
Новорічне привітання Залужного: "2024 рік не буде легким. Боротьба за свободу та майбутнє наших дітей продовжується"
Zaluzhny's New Year's greetings: "The year 2024 will not be easy. The struggle for freedom and the future of our children continues"
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Новогоднее поздравление Залужного: "2024 год не будет легким. Борьба за свободу и будущее наших детей продолжается"

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