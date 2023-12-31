Новогоднее поздравление Залужного: "2024 год не будет легким. Борьба за свободу и будущее наших детей продолжается"

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил военных и всех кто болею за украинскую победу с наступающим новым годом. Поздравление он опубликовал на своей странице в телеграмм, передает УНН.

2024 год не будет легким. Борьба за свободу и будущее наших детей продолжается. Верю, что мы с достоинством пройдем все испытания и шаг за шагом продолжим приближать нашу Победу! Всех, кто сейчас в бою, на наблюдательном пункте, ведет разведку или уничтожает врага дроном. Кто держит удар и наносит его в ответ. Родных и близких наших воинов. Всех, кто верит и помогает Вооруженным Силам Украины - с Новым Годом! Вместе мы победим! Слава украинским защитникам и защитницам!