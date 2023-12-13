Новое правительство Польши столкнулось с экономическими вызовами: дефицит бюджета в 2024 году может достичь самого высокого уровня со времен пандемии Covid
Киев • УНН
Дефицит бюджета Польши в следующем году может значительно повыситься - на это влияют обязательства по расходам и прогнозы поступлений. Закон о бюджете сейчас является одной из самых острых проблем, которые должно решить новое правительство страны
Министр финансов Анджей Доманский сообщил, что дефицит бюджета на 2024 год будет отличаться от сентябрьского проекта, где он предполагался на уровне 164,8 млрд злотых. Согласно информации Bloomberg, новые обязательства по расходам и падение прогнозов доходов могут привести к тому, что бюджетный дефицит 2024 года достигнет наибольшего значения за последние годы, передает УНН.
Планы на ближайшие дни достаточно четкие и очевидные, мы должны срочно начать работать над бюджетом. Очевидно, это будет требовательный бюджет, но я убежден, что вместе с работниками Минфина мы сможем подайте проект бюджета в установленные сроки, скоро вы увидите проект
Детали
Несмотря на значительные планы расходов, стоимость заимствований Польши держится под контролем после выборов 15 октября, поскольку новая администрация обещает разблокировать почти 60 миллиардов евро (64,7 миллиарда долларов) помощи Европейского Союза, задержанной из-за нарушения предыдущим кабинетом министров правил блока стандарты законодательства.
Новый кабинет очевидно не начнет консолидировать дефицит до следующего года - это подтверждают предвыборные обещания относительно расходов премьер-министра Дональда Туска в выступлении перед законодателями страны во вторник.
В своей речи Туск пообещал не отменять никаких социальных выплат, введенных предыдущим правительством, подтвердив, что его кабинет повысит зарплаты бюджетникам, предложит дополнительную индексацию пенсий, если инфляция превысит 5%, введет новые льготы для семей с маленькими детьми и предложит оплачиваемый отпуск для самозанятых. Но Туск не уточнил, как его кабинет будет финансировать новые расходы, которые дополнительно стимулируются ростом расходов на оборону на фоне захватнической войны России против Украины.
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Дополнение
Экономисты Santander Bank Polska SA, MBank SA и Bank Millennium SA теперь ожидают, что большой фискальный разрыв Польши увеличится до более 5% валового внутреннего продукта в следующем году с 4,5% в текущем бюджетном плане. Опрос аналитиков, проведенный агентством Bloomberg, показывает, что нынешний дефицит составит 5,2%. У 2020 году, когда Польша смягчила политику, чтобы помочь компаниям справиться с пандемией Covid и неоднократными локдаунами, уровень дефицита достигал 6,9%.
Мы предполагаем, что дефицит сектора государственного управления может достичь 6% ВВП
По словам бывшего министра финансов Павла Войцеховского, самый большой макроэкономический вызов для экономики Польши в 2024 году заключается в вопросе - удастся ли ускорить экономический рост и одновременно снизить инфляцию.
В этом смысле важной является сфера проведения фискальной политики. Соотношение государственного долга к ВВП остается на хорошем уровне, но стоит помнить, что в первую очередь мы обязаны этому инфляции.
Также указывается, что новый министр финансов Доманский, будет под давлением времени, чтобы внести поправки в бюджет, поскольку парламент должен обсудить финансовый план на следующий год 21 декабря.
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Новое правительство Польши столкнулось с экономическими вызовами: дефицит бюджета в 2024 году может достичь самого высокого уровня со времен пандемии Covid
Дефицит бюджета Польши в следующем году может значительно повыситься - на это влияют обязательства по расходам и прогнозы поступлений. Закон о бюджете сейчас является одной из самых острых проблем, которые должно решить новое правительство страны
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