Новое правительство Польши сменило руководство крупнейших государственных СМИ

Министр культуры Польши уволил председателей правления, членов советов директоров и наблюдательных советов государственных СМИ: Польского радио, телеканала TVP и агентства новостей РАР. Об этом этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.

Детали

Министр культуры Польши Бартломей Сенкевич уволил с должностей глав правления и директоров наблюдательных советов советов государственных СМИ - Польского телевидения, Польского радио и Польского агентства прессы. Одновременно с увольнением министр назначил новые наблюдательные советы этих СМИ, которые назначили новые советы директоров компаний.

В Минкульте заявили, что необходимость освобождения была обоснована соответствующим постановлением Сейма Республики Польша от 19 декабря 2023 года.

Накануне Сейм действительно принял постановление о восстановлении правопорядка, а также беспристрастности и надежность средств массовой информации, которое распространяется на государственные средства СМИ.

После принятия закона польская оппозиция из партии "Право и справедливость" провела ночь в студии телеканала TVP, протестуя против этого решения.

В каждой демократии должны быть антиправительственные СМИ. Так получилось, что в Польше это государственные СМИ. Поэтому мы должны защищать эти средства массовой информации - прокомментировал лидер оппозиции Ярослав Качиньский.

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