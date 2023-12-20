Новое правительство Польши сменило руководство крупнейших государственных СМИ

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Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных
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Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных

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Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения
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Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения

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Верховный Суд необходимо очистить от судей, которые себя скомпрометировали - нардеп
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Верховный Суд необходимо очистить от судей, которые себя скомпрометировали - нардеп

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Ускорение процесса, оптовые цены, доставка свежих продуктов - предприниматель об инициативе Минобороны проводить тендеры без посредников
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Ускорение процесса, оптовые цены, доставка свежих продуктов - предприниматель об инициативе Минобороны проводить тендеры без посредников

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В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа
19 декабря  •  142205 просмотра

В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа

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Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп
19 декабря  •  145564 просмотра

Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп

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В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований
19 декабря  •  150687 просмотра

В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований

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Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями
19 декабря  •  148367 просмотра

Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями

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Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса
19 декабря  •  141847 просмотра

Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса

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Акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств - адвокат
18 декабря  •  153004 просмотра

Акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств - адвокат

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Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников
18 декабря  •  147779 просмотра

Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников

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Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка
18 декабря  •  141058 просмотра

Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка

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Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов
18 декабря  •  133558 просмотра

Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов

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Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист
18 декабря  •  123726 просмотра

Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист

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Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений
18 декабря  •  115227 просмотра

Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений

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Украинские военные сбили вражескую ракету Х-59 над Днепропетровской областью

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Принудительная мобилизация рф усилила дефицит рабочей силы в оккупированном Донецке

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"Облил себя бензином возле здания МВД": по данным росСМИ, в Нижегородской области украинец попытался совершить самосожжение

Андрей Финкевич совершил попытку самосожжения возле отделения полиции в демянске, россия, но был остановлен полицией и не пострадал. Его мотивы остаются неизвестными. Сообщается, что мужчина является гражданином Украины.

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"Облил себя бензином возле здания МВД": по данным росСМИ, в Нижегородской области украинец попытался совершить самосожжение

Лидер КНР заявил о желании усиливать связи с Россией

Президент Китая Си Цзиньпин стремится укрепить связи с Россией, подчеркивая важность стратегических китайско-российских отношений и стремясь активизировать сотрудничество в различных областях.

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Лидер КНР заявил о желании усиливать связи с Россией

Около 6 тыс. мужчин призывного возраста ежедневно пересекают границу на выезд из Украины - ГПСУ

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305 кораблей: посол США рассказала об успехах украинского зернового коридора

305 судов воспользовались Черноморским гуманитарным коридором, чтобы доставить более 10 миллионов тонн украинского зерна, несмотря на российскую агрессию.

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