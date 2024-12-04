Новое налогообложение для ФЛП будет действовать с 1 января: Рада одобрила закон
Киев • УНН
Верховная Рада проголосовала за перенос сроков повышения налогов для ФЛП с 1 октября на 1 января 2025 года. Изменения внесены через законопроект, который поддержали 268 народных депутатов.
Парламент внес изменения в Налоговый кодекс, согласно которым повышенные налоги для физических лиц-предпринимателей будут действовать не с 1 октября, а с 1 января 2025 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.
По словам Железняка, Рада поддержала во втором чтении проект закона № 9319 об налогообложении вознаграждений за гиг-контракты у резидентов "Дія Сіті". "За" проголосовало 268 народных депутатов.
"Именно в нем была поправка, которой исправляли налоговый законопроект 11416д и "задним числом" перенесли с 01 октября налоги на 01 января 2025 года для ФЛП", - указал народный депутат.
Дополнение
3 декабря Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики внес поправку в законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине", согласно которой для ФЛП третьей группы новое налогообложение также будет действовать с 1 января 2025 года.
Напомним
28 ноября сообщалось, что Президент Владимир Зеленский подписал закон №11416-д о "историческом" повышении налогов, который еще называют "ресурсным".
Документ предусматривает, в частности:
- Повышение военного сбора с доходов физических лиц (заработной платы, дивидендов, дополнительного блага и т.д.) с 1,5% до 5%;
- ФЛП на едином налоге 1, 2 и 4 групп обязаны ежемесячно уплачивать военный сбор в размере 10% от минимальной зарплаты;
- Для плательщиков единого налога третьей группы устанавливается ставка военного сбора в размере 1% от дохода;
- Введение налогов на прибыль для финансового сектора. Ставка налога на прибыль для банков за 2024 год – в размере 50%. Для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) ставка на прибыль составит 25%.