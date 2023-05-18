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13 марта, 19:26 • 53824 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 107301 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новый законопроект рф: 1% от чека в ресторане на поддержку войны против Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 мая. УНН. В госдуму рф внесен законопроект о введении обязательных сборов с посетителей ресторанов, клубов и баров для финансовой поддержки участников войны, сообщает Радио Свобода, пишет УНН.

Детали 

Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Предлагается установить сбор в размере 1% от суммы счета для совершеннолетних посетителей ресторанов. Сбором и перечислением средств в бюджет будут заниматься владельцы заведений. Правительство рф убеждено, что сбор средств не вызовет негативного резонанса со стороны посетителей.

Осваивать средства будет фонд «Защитники Отечества», который возглавляет жена губернатора кемеровской области анна цивильева, которую еще называют племянницей путина.  

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