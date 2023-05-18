Детали

Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Предлагается установить сбор в размере 1% от суммы счета для совершеннолетних посетителей ресторанов. Сбором и перечислением средств в бюджет будут заниматься владельцы заведений. Правительство рф убеждено, что сбор средств не вызовет негативного резонанса со стороны посетителей.

Осваивать средства будет фонд «Защитники Отечества», который возглавляет жена губернатора кемеровской области анна цивильева, которую еще называют племянницей путина.