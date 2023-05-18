Новий законопроєкт рф: 1% від чека у ресторані на підтримку війни проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. До держдуми рф внесено законопроєкт про запровадження обов’язкових зборів із відвідувачів ресторанів, клубів та барів задля фінансової підтримки учасників війни, повідомляє Радіо Свобода, пише УНН.
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Документ опубліковано на сайті нижньої палати парламенту.
Пропонується встановити збір розміром 1% від суми рахунку для повнолітніх відвідувачів ресторанів. Збором та перерахунком коштів до бюджету будуть займатись власники закладів. Уряд рф переконаний, що збір коштів не викличе негативного резонансу з боку відвідувачів.
Освоювати кошти буде фонд «Защитники Отечества», який очолює дружина губернатора кемеровської області анна цивільєва, яку ще називають племінницею путіна.