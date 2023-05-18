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Новий законопроєкт рф: 1% від чека у ресторані на підтримку війни проти України

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. До держдуми рф внесено законопроєкт про запровадження обов’язкових зборів із відвідувачів ресторанів, клубів та барів задля фінансової підтримки учасників війни, повідомляє Радіо Свобода, пише УНН.

Деталі 

Документ опубліковано на сайті нижньої палати парламенту.

Пропонується встановити збір розміром 1% від суми рахунку для повнолітніх відвідувачів ресторанів. Збором та перерахунком коштів до бюджету будуть займатись власники закладів. Уряд рф переконаний, що збір коштів не викличе негативного резонансу з боку відвідувачів.

Освоювати кошти буде фонд «Защитники Отечества», який очолює дружина губернатора кемеровської області анна цивільєва, яку ще називають племінницею путіна.  

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