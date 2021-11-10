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Новый закон о НАБУ нарушает Конституцию и суверенитет Украины: эксперт назвал последствия

Киев • УНН

 • 44482 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Новый закон о НАБУ прямо нарушает Конституцию Украины. Такое мнение в комментарии УНН высказал адвокат, экс-советник директора ГБР Олег Шрам.

Новый закон о НАБУ нарушает Конституцию и суверенитет Украины: эксперт назвал последствия

Детали

Речь о Законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины".

Этим документом законодатели вроде бы пытались устранить противоречия между Конституцией Украины и Законом Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" и обеспечить гарантии независимости Национального бюро. Впрочем, у них это не получилось, говорит Шрам.

"Ряд положений законопроекта не соответствует Конституции. Так, одно из положений касается состава конкурсной комиссии, которая будет выбирать директора Бюро. В документе указано, что это должны быть три гражданина Украины и еще три человека, делегированные международными организациями. Однако, согласно Конституции участие в управлении государственными делами имеют право исключительно граждане Украины.

Второе положение касается ежегодного аудита деятельности НАБУ. Нормами закона предусматривается, что такой аудит будет проводиться тремя лицами, которые определены представителями международных организаций. То есть получается, что граждан Украины лишили права самостоятельно назначать директора НАБУ, и отстранили от процедуры аудита деятельности Бюро", - пояснил специалист.

Кроме того, новый закон о НАБУ нарушает суверенитет Украины, убежден Шрам.

"Это является нарушением суверенитета, это вмешательство в дела Украины. И тут уже вопрос к президенту, который является гарантом Конституции и к ВР, которая приняла такой закон. Закон, который позволяет иностранным странам, международным организациям участвовать в управлении государственными делами в Украине, принимать кадровые решения, руководить отдельными государственными органами и институтами", - добавил он.

Отдельно Шрам дал оценку борьбе с коррупцией в Украине, назвав ее хилой и безуспешной.

"Приведу один яркий пример. Президент Зеленский несколько раз официально заявлял, что в результате контрабанды государство ежегодно недополучает около 300 млрд грн. Затем было интервью председателя Государственной таможенной службы Павла Рябикина, в котором он сказал, что системная контрабанда в Украине есть только благодаря тому, что действует коррупционный сговор между таможенниками и правоохранителями, которые крышуют контрабанду.

У меня вопрос - где результаты работы НАБУ? Это их непосредственная деятельность, ведь кроме них никто не может расследовать преступления по выявлению системной контрабанды, к которой причастны правоохранители", - прокомментировал он.

Добавим

Европейский аудитор Юхан Партс заявил, что в Евросоюзе нет стран, масштабы коррупции в которых были бы такими же, как в Украине. По итогам аудита помощи ЕС Украине специалисты пришли к выводу, что поддержка Евросоюзом реформ в Украине по борьбе с коррупцией малоэффективна.

В 2019 году директор НАБУ Артем Сытник был внесен в реестр коррупционеров, однако продолжил возглавлять антикоррупционное бюро.

Его первого заместителя Гизо Углаву неоднократно обвиняли в подыгрывании интересам Саакашвили и использовании ресурсов бюро. В частности, об этом открыто заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

За последние 5 лет уровень доверия украинцев к НАБУ снизился вдвое (с 35% до 16%).
Больше, чем НАБУ, украинцы доверяют всем другим правоохранительным органам: СБУ, прокуратуре и полиции.

К слову

Окружной административный суд Киева просят определить, является ли руководство НАБУ Артем Сытник и Гизо Углава агентами спецслужб США.

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