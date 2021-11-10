Новий закон про НАБУ порушує Конституцію та суверенітет України: експерт назвав наслідки

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Мова про Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції України".

Цим документом законотворці начебто намагалися усунути суперечності між Конституцією України та Законом України "Про Національне антикорупційне бюро України" та забезпечити гарантії незалежності Національного бюро. Втім, у них це не вийшло, каже Шрам.

"Низка положень законопроекту не відповідає Конституції. Так, одне із положень стосується складу конкурсної комісії, яка обиратиме директора Бюро. В документі вказано, що це мають бути три громадяни України та ще три особи, делеговані міжнародними організаціями. Однак, відповідно до Конституції участь в управлінні державними справами мають право виключно громадяни України.

Друге положення стосується щорічного аудиту діяльності НАБУ. Нормами закону передбачається, що такий аудит буде проводитися трьома особами, які визначені представниками міжнародних організацій. Тобто виходить, що громадян України позбавили права самостійно призначати директора НАБУ, і усунули від процедури аудиту діяльності Бюро", - пояснив фахівець.

Крім того, новий закон про НАБУ порушує суверенітет України, переконаний Шрам.

"Це порушенням суверенітету, це втручання у справи України. І тут уже питання до президента, який є гарантом Конституції та до ВР, яка прийняла такий закон. Закон, який дозволяє іноземним країнам, міжнародним організаціям брати участь в управлінні державними справами в Україні, приймати кадрові рішення, керувати окремими державними органами і інституціями", - додав він.

Окремо Шрам дав оцінку боротьбі з корупцією в Україні, назвавши її кволою та безуспішною.

"Наведу один яскравий приклад. Президент Зеленський кілька разів офіційно заявляв, що внаслідок контрабанди держава щорічно недоотримує близько 300 млрд грн. Потім було інтерв'ю голови Державної митної служби Павла Рябікіна, в якому він сказав, що системна контрабанда в Україні є тільки завдяки тому, що діє корупційний зговір між митниками і правоохоронцями, які кришують контрабанду.

У мене питання - де результати роботи НАБУ? Це їхня безпосередня діяльність, адже крім них ніхто не може розслідувати злочини по викриттю системної контрабанди, до якої причетні правоохоронці", - прокоментував він.

Додамо

Європейський аудитор Юхан Партс заявив, що у Євросоюзі немає країн, масштаби корупції в яких були б такими ж, як в Україні. За підсумками аудиту допомоги ЄС Україні фахівці дійшли висновку, що підтримка Євросоюзом реформ в Україні по боротьбі з корупцією малоефективна.

У 2019 році директор НАБУ Артем Ситник був внесений до реєстру корупціонерів, проте продовжив очолювати антикорупційне бюро.

Його першого заступника Гізо Углаву неодноразово звинувачували в підіграванні інтересам Саакашвілі і використанні ресурсів бюро. Зокрема, про це відкрито заявив мер Одеси Геннадій Труханов.

За останні 5 років рівень довіри українців до НАБУ знизився вдвічі (з 35% до 16%).

Більше, ніж НАБУ, українці довіряють всім іншим правоохоронним органам: СБУ, прокуратурі та поліції.

До слова

Окружний адміністративний суд Києва просять визначити, чи є керівництво НАБУ Артем Ситник і Гізо Углава агентами спецслужб США.