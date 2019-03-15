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Новый вид пауков назвали в честь штурмовиков из "Звездных войн"

Киев • УНН

 • 11863 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Биологи в Колумбии обнаружили 4 неизвестные типы пауков, которые не удалось причислить ни к одному из существующих таксонов. Их решили отнести к новому роду, который назвали в честь штурмовиков из киновселенной "Звездных войн", сообщает УНН со ссылкой на ZooKeys.

Новый вид пауков назвали в честь штурмовиков из "Звездных войн"

На латыни название рода звучит как Stormtropis. Род решили назвать таким образом потому, что пауки очень похожи на штурмовиков из "Звездных войн" - они такие же однообразные и неуклюжие.

Еще пауки камуфлируются, наклеивая на себя частицы земли.

Новые виды этого рода назвали Stormtropis colima, Stormtropis muisca, Stormtropis paisa и Stormtropis parvum.

Напомним, ученые открыли родственника паука Черной Вдовы, и утверждают, что он самый большой в своем роде и имеет сильнодействующий яд.

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