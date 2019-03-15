Новый вид пауков назвали в честь штурмовиков из "Звездных войн"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Биологи в Колумбии обнаружили 4 неизвестные типы пауков, которые не удалось причислить ни к одному из существующих таксонов. Их решили отнести к новому роду, который назвали в честь штурмовиков из киновселенной "Звездных войн", сообщает УНН со ссылкой на ZooKeys.
На латыни название рода звучит как Stormtropis. Род решили назвать таким образом потому, что пауки очень похожи на штурмовиков из "Звездных войн" - они такие же однообразные и неуклюжие.
Еще пауки камуфлируются, наклеивая на себя частицы земли.
Новые виды этого рода назвали Stormtropis colima, Stormtropis muisca, Stormtropis paisa и Stormtropis parvum.
Напомним, ученые открыли родственника паука Черной Вдовы, и утверждают, что он самый большой в своем роде и имеет сильнодействующий яд.