Новий вид павуків назвали на честь штурмовиків із "Зоряних війн"

КИЇВ. 15 березня. УНН. Біологи у Колумбії виявили 4 невідомі типи павуків, які не вдалося зарахувати до жодного з існуючих таксонів. Їх вирішили віднести до нового роду, який назвали на честь штурмовиків із кіновсесвіту "Зоряних війн", повідомляє УНН з посиланням на ZooKeys.