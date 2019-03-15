Новий вид павуків назвали на честь штурмовиків із "Зоряних війн"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Біологи у Колумбії виявили 4 невідомі типи павуків, які не вдалося зарахувати до жодного з існуючих таксонів. Їх вирішили віднести до нового роду, який назвали на честь штурмовиків із кіновсесвіту "Зоряних війн", повідомляє УНН з посиланням на ZooKeys.
На латині назва роду звучить як Stormtropis. Рід вирішили назвати таким чином через те, що павуки дуже схожі на штурмовиків з "Зоряних війн" - вони такі ж одноманітні та незграбні.
Ще павуки камуфлюються, наліплюючи на себе частки ґгрунту.
Новіе види цього роду назвали Stormtropis colima, Stormtropis muisca, Stormtropis paisa и Stormtropis parvum.
Нагадаємо, вчені відкрили родича павука Чорної Вдови, і стверджують, що він найбільший в своєму роді й має сильнодійну отруту.