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Новое правительство Йемена приняло присягу в Саудовской Аравии

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 декабря. УНН. Новое коалиционное правительство Йемена, состоящий из представителей юга и севера страны, приняло присягу. Церемония с участием президента Йемена Мансура Хади состоялась в субботу, 26 декабря, в столице соседней Саудовской Аравии Эр-Рияде, где Хади находится в изгнании, передает УНН со ссылкой на DW.

Новое правительство Йемена приняло присягу в Саудовской Аравии

Правительство было вынуждено оставить Йемен после того, как повстанцы-хуситы захватили власть сначала на севере страны, а затем приблизились к Адену, куда Хади перенес столицу.

Этот новое коалиционное правительство сделали договоренности, достигнутые ранее при посредничестве Саудовской Аравии. “Вы происходите из разных блоков и регионов страны, но вашей главной заботой в первую очередь должны быть страна и ее граждане”, — отметил Хади, цитирует агентство новостей dpa со ссылкой на йеменское государственное информационное агентство Saba. Обращаясь к новым йеменским чиновникам, Хади выразил надежду, что они будут действовать “как одна команда”.

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Часть из 24 чиновников — сторонники Хади, другие представляют сепаратистские Южную переходный совет (ЮПС).

Сторонники Хади и ППР совместно противостоят повстанцам-хуситам, однако их союз был непрочным. Кроме того, с 2017 года все сильнее стали звучать призывы к повторному отделения Южного Йемена от Севера.

Правительство Хади поддерживает Саудовская Аравии, а ЮПС — ОАЭ. До сих пор между этими йеменскими силами иногда вспыхивали распри, которые перерастали в вооруженное противостояние с чего пользовались повстанцы-хуситы, которых поддерживает Иран. Последний считается главным соперником Саудовской Аравии в борьбе за региональное лидерство.

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Напомним, Саудовская Аравия возглавляет с марта 2015 года коалицию арабских стран, что противостоит хуситам.

Йемен — одна из беднейших стран мира. Из-за длительного вооруженного противостояния сейчас около 24 миллионов жителей страны — то есть почти 80 процентов — так или иначе зависят от различных видов гуманитарной помощи.

Новому правительству Йемена придется заниматься вопросом преодоления глубокого экономического кризиса.

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