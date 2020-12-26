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Новий уряд Ємену присягнув у Саудівській Аравії

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Новий коаліційний уряд Ємену, що складається з представників півдня та півночі країни, склав присягу. Церемонія за участі президента Ємену Мансура Хаді відбулася в суботу, 26 грудня, в столиці сусідньої Саудівської Аравії Ер-Ріяді, де Хаді перебуває в екзилі, передає УНН із посиланням на DW.

Новий уряд Ємену присягнув у Саудівській Аравії

Уряд був змушений залишити Ємен після того, як повстанці-хусити захопили владу спершу на півночі країни, а згодом наблизилися до Адена, куди Хаді переніс столицю.

Цей новий коаліційний уряд уможливили домовленості, досягнуті раніше за посередництва Саудівської Аравії. “Ви походите з різних блоків і регіонів країни, але вашою головною турботою в першу чергу мають бути країна і її громадяни”, — зазначив Хаді, цитує агенція новин dpa з посиланням на єменське державне інформаційне агентство Saba. Звертаючись до нових єменських урядовців, Хаді висловив сподівання, що вони діятимуть “як одна команда”.

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Частина з 24 урядовців — прибічники Хаді, інші представляють сепаратистську Південну перехідну раду (ППР).

Прибічникі Хаді та ППР спільно протистоять повстанцям-хуситам, однак їхній союз був нетривким. Крім того, з 2017 року дедалі сильніше стали лунати заклики до повторного відокремлення Південного Ємену від Півночі.

Уряд Хаді підтримує Саудівська Аравії, а ППР — ОАЕ. Дотепер між цими єменськими силами іноді спалахували чвари, що переростали в збройне протистояння, з чого користали поставнці-хусити, котрих підтримує Іран. Останній вважається головним суперником Саудівської Аравії в боротьбі за регіональне лідерство.

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Нагадаємо, Саудівська Аравія очолює з березня 2015 року коаліцію арабських країн, що протистоїть хуситам.

Ємен — одна з найбідніших країн світу. Через тривале збройне протистояння нині близько 24 мільйонів мешканців країни — тобто майже 80 відсотків — так чи інакше залежать від різних видів гуманітарної допомоги.

Новому уряду Ємену доведеться займатися питанням подолання глибокої економічної кризи.

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