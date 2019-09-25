Новое правительство Израиля будет формировать Нетаньяху — решение президента Ривлина

Во время своего выступления перед прессой Ривлин заявил, что Нетаньяху имеет больше шансов на формирование кабинета министров, чем второй претендент, лидер партии “Сине-белые” Бени Ганц. Президент отметил, что партии должны достичь компромисса.

Нетаньяху имеет 28 дней на формирование правительства. В случае, если этого времени ему хватит, он может просить о продлении срока на две недели.

Выборы в израильский парламент (Кнессет) состоялись 17 сентября. Партия “Ликуд” получила 31 место в парламенте, “Сине-белые” — 33. Всего в Кнессете 120 мест, поэтому ни одна политическая сила не сможет сформировать правительство самостоятельно.

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