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Новое правительство Израиля будет формировать Нетаньяху — решение президента Ривлина

Киев • УНН

 • 11611 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Новое правительство Израиля после выборов в парламент страны будет формировать действующий премьер-министр и лидер партии “Ликуд” Биньямин Нетаньяху. Такое решение принял президент Израиля Реувен Ривлин после консультаций с парламентскими фракциями, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода. 

Новое правительство Израиля будет формировать Нетаньяху — решение президента Ривлина

Во время своего выступления перед прессой Ривлин заявил, что Нетаньяху имеет больше шансов на формирование кабинета министров, чем второй претендент, лидер партии “Сине-белые” Бени Ганц. Президент отметил, что партии должны достичь компромисса.

Нетаньяху имеет 28 дней на формирование правительства. В случае, если этого времени ему хватит, он может просить о продлении срока на две недели.

Выборы в израильский парламент (Кнессет) состоялись 17 сентября. Партия “Ликуд” получила 31 место в парламенте, “Сине-белые” — 33. Всего в Кнессете 120 мест, поэтому ни одна политическая сила не сможет сформировать правительство самостоятельно.

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