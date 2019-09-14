Європейські країни закликали Нетаньяху утриматися від анексії Йорданської долини
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Франція, Німеччина, Італія, Іспанія і Велика Британія глибоко стурбовані заявою прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху про намір анексувати Йорданську долину на Західному березі річки Йордан. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт МЗС ФРН.
У Європі заявили, що встановлення суверенітету Ізраїлю над Йорданською долиною - серйозне порушення міжнародного права.
"Франція, Німеччина, Італія, Іспанія і Велика Британія будуть і надалі закликати всі сторони утримуватися від дій, які суперечать міжнародному праву та можуть поставити під загрозу життєздатність рішення про створення двох держав, заснованого на принципах 1967 року, і ускладнити досягнення справедливого і міцного миру", - йдеться в заяві.
Водночас згадані країни заявили про право Ізраїлю на безпеку і рішуче засудили нещодавні напади на Ізраїль з Гази.
Нагадаємо, Нетаньяху допустив початок війни в секторі Газа.