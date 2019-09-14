Европейские страны призвали Нетаньяху воздержаться от аннексии Иорданской долины
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания глубоко обеспокоены заявлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о намерении аннексировать Иорданскую долину на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт МИД ФРГ.
В Европе заявили, что установление суверенитета Израиля над Иорданской долиной - серьезное нарушение международного права.
"Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания будут продолжать призывать все стороны воздерживаться от действий, которые противоречат международному праву и могут поставить под угрозу жизнеспособность решение о создании двух государств, основанного на принципах в 1967 году, и затруднить достижение справедливого и прочного мира ", - говорится в заявлении.
В то же время у стран заявили о праве Израиля на безопасность и решительно осудили недавние нападения на Израиль из Газы.
Напомним, Нетаньяху допустил начало войны в секторе Газа.