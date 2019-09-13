Нетаньяху допустил начало войны в секторе Газа

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 56795 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111046 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102896 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109983 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119526 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148215 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148620 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140449 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 187694 просмотра

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Нетаньяху допустил начало войны в секторе Газа

Нетаньяху допустил начало войны в секторе Газа

Киев  •  УНН

 • 10913 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война в секторе Газа может начаться до начала выборов в Израиле, которые пройдут на следующей неделе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на UPI.

По словам Нетаньяху, война в секторе Газа может начаться в любой момент.

"Нетаньяху заявил в пятницу, что война в секторе Газа может начаться в любой момент, возможно еще до выборов в Израиле на следующей неделе, на которых, в частности, будут избирать главу правительства", - говорится в сообщении.

Напомним, Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа.

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