Нетаньяху допустил начало войны в секторе Газа
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война в секторе Газа может начаться до начала выборов в Израиле, которые пройдут на следующей неделе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на UPI.
По словам Нетаньяху, война в секторе Газа может начаться в любой момент.
"Нетаньяху заявил в пятницу, что война в секторе Газа может начаться в любой момент, возможно еще до выборов в Израиле на следующей неделе, на которых, в частности, будут избирать главу правительства", - говорится в сообщении.
Напомним, Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа.