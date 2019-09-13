Нетаньяху допустил начало войны в секторе Газа

По словам Нетаньяху, война в секторе Газа может начаться в любой момент.

"Нетаньяху заявил в пятницу, что война в секторе Газа может начаться в любой момент, возможно еще до выборов в Израиле на следующей неделе, на которых, в частности, будут избирать главу правительства", - говорится в сообщении.

Напомним, Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа.