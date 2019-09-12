Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Истребители и самолеты израильских ВВС атаковали несколько объектов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу армии обороны Израиля в Twitter.
Военные заявили, что атаку провели в ответ на ракетный обстрел территории Израиля из сектора.
"Армия обороны Израиля будет и впредь противодействовать попыткам причинить вред израильскому гражданскому населению", — говорится в заявлении.
По мнению израильских военных, ХАМАС несет ответственность за то, что происходит в секторе Газа и за его пределами.
Напомним, ранее армия обороны Израиля сообщала, что зафиксировала три ракетных пуска из сектора по территории своей страны.