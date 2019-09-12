Ізраїль завдав удару по об'єктах ХАМАС в секторі Газа
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Винищувачі та літаки ізраїльських ВПС атакували кілька об'єктів палестинського руху ХАМАС в секторі Газа. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку армії оборони Ізраїлю в Twitter.
Військові заявили, що атаку провели у відповідь на ракетний обстріл території Ізраїлю з сектора.
"Армія оборони Ізраїлю буде і надалі протидіяти спробам завдати шкоди ізраїльському цивільному населенню", - йдеться в заяві.
На думку ізраїльських військових, ХАМАС несе відповідальність за те, що відбувається в секторі Газа і за його межами.
Нагадаємо, раніше армія оборони Ізраїлю повідомляла, що зафіксувала три ракетних пуски з сектора по території своєї країни.